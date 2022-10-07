Видео ⟩ В Грузии владелец не пустил Собчак в свое заведение

В Грузии в рамках программы "Осторожно, Собчак" Ксения Собчак записывала интервью с дочерью российского сенатора Эдуарда Исакова - Дианой. Во время прогулки они решили зайти в местный бар, который стал известен благодаря специальным анкетам, в которых есть вопросы: "Я никогда не голосовал за Путина" и "Слава Украине".

Ксения Собчак попыталась обьяснить владельцу бара Dedaena Bar Дато Лапаури, что нельзя ущемлять людей по национальному признаку, но тот остался непреклонен. Он заявил, из-за Владимира Путина 300 тысяч грузинов стали беженцами.

"Мы все знаем, что Путин - избранный лидер. И уж не знаю, справедливым был этот выбор или нет, но это факт - большая часть россиян поддерживает Путина и его политику", - сказал он.

Мужчина заметил, что 20% Грузии оккупировано Россией: "300 тысяч грузин стали беженцами из-за российской политики. 300 тысяч! Каждый десятый грузин в своей собственной стране".

Ксения Собчак попыталась объяснить мужчине, что большинство россиян даже не знают о ситуации в Абхазии. На это он ответил, что тогда таких россиян в Грузии не ждут.

Ксении Собчак не понравился и пункт "Слава Украине". Она не понимала, какие отношение Украина имеет к Грузии. Владелец бара также добавил, что многие россияне врут, когда ставят галочку, что не голосовали за Путина.

Видео: интервью с Дианой Исаковой - фрагмент про посещение бара