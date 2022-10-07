Евросоюз вводит потолок цен на российскую нефть, а ОПЕК+ сокращает добычу. Что будет с ценами на нефть?

Что будет с ценами на нефть?

Реакция рынка оказалась сдержанной с учетом того, что квота была снижена вдвое больше ожиданий, считает экономист Bloomberg Economics по России, Центральной и Восточной Европе Александр Исаков.

"Скорее всего, введение квоты не приведет к росту цены на нефть выше 100 долларов за баррель", - говорит он.

ОПЕК+ пытается обеспечить рост цен, объясняет Сергей Суверов. По его мнению, падение цен на нефть прекратится, а затем они могут начать опять расти.

США еще весной начали переговоры с Венесуэлой, Ираном и другими странами, которые могут добавить предложение на мировом рынке. Это может сделать более эффективными санкции против российской нефти, считает Марсель Салихов.

Основные изменения на рынке будут связаны с тем, как именно будет вводиться ценовой потолок для российской нефти, полагает Салихов. Переориентация Россией своих потоков с европейского на другие рынки затронет всю глобальную цепочку поставок.

"Это огромная проблема для всех. Думаю, что следующий год будет довольно тяжелым и для России, и для ЕС. В том, что ЕС был основным рынком для российской нефти, была огромная экономическая логика просто в силу близкого расстояния", - отмечает Салихов.

Как решение ОПЕК+ повлияет на Россию