Власти Бурятии в России начали раздавать дрова семьям мобилизованных солдат. Одна семья, член которой ушел на войну в Украину, может рассчитывать на 10 кубометров дров, а семьи, проживающие на севере, получат до 20 кубометров дров, сообщает The Moscow Times.
Дрова, рыба и живой баран: "льготы" семьям беднейших регионов России
В целях осуществления раздачи дров в муниципалитетах Бурятии созданы специальные комиссии, которые выезжают в дома семей мобилизованных и оценивают потребность семьи в дровах. Местные власти объясняют свое решение тем, что "это поддержка в то время, когда у жен нет мужей, чтобы помочь с дровами". Также "пособие" получают матери-одиночки и родители мобилизованных граждан пенсионного возраста.
Семьям мобилизованных в Республике Тува, которая считается беднейшим регионом России, обещали живого барана, дрова, мешок картошки и муку.
Местные власти в Сахалинской области решили выдать "льготы" семьям мобилизованных, воюющих в Украине. По данным региональных властей, на каждого призывника семье полагается 5-6 килограммов свежей рыбы. Всего рыбу получат 1800 семей.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию 21 сентября.
4 октября Минобороны России сообщило о призыве более 200 тысяч человек. Министр обороны Сергей Шойгу по-прежнему утверждает, что будет призвано 300 тысяч резервистов, или 1% от общего мобилизованного ресурса.
Правда, по неофициальной информации, Кремль распорядился призвать из отдаленных и бедных регионов страны в 2,5 раза больше мужчин, чем в "самых богатых регионах".
Так, в Красноярском крае было мобилизовано почти 5,5 % резервистов (28 тыс. человек), в Бурятии - 3,7 %, в Дагестане - 2,6 %, в Калмыкии - 2,2 %. Кроме того, нередко мобилизуются мужчины, вообще не имеющие военного опыта.
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