Дрова, рыба и живой баран: "льготы" семьям беднейших регионов России

В целях осуществления раздачи дров в муниципалитетах Бурятии созданы специальные комиссии, которые выезжают в дома семей мобилизованных и оценивают потребность семьи в дровах. Местные власти объясняют свое решение тем, что "это поддержка в то время, когда у жен нет мужей, чтобы помочь с дровами". Также "пособие" получают матери-одиночки и родители мобилизованных граждан пенсионного возраста.

Семьям мобилизованных в Республике Тува, которая считается беднейшим регионом России, обещали живого барана, дрова, мешок картошки и муку.

Местные власти в Сахалинской области решили выдать "льготы" семьям мобилизованных, воюющих в Украине. По данным региональных властей, на каждого призывника семье полагается 5-6 килограммов свежей рыбы. Всего рыбу получат 1800 семей.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию 21 сентября.

4 октября Минобороны России сообщило о призыве более 200 тысяч человек. Министр обороны Сергей Шойгу по-прежнему утверждает, что будет призвано 300 тысяч резервистов, или 1% от общего мобилизованного ресурса.

Правда, по неофициальной информации, Кремль распорядился призвать из отдаленных и бедных регионов страны в 2,5 раза больше мужчин, чем в "самых богатых регионах".

Так, в Красноярском крае было мобилизовано почти 5,5 % резервистов (28 тыс. человек), в Бурятии - 3,7 %, в Дагестане - 2,6 %, в Калмыкии - 2,2 %. Кроме того, нередко мобилизуются мужчины, вообще не имеющие военного опыта.