"Бежали от волка, нарвались на медведя": политологи о партии "За стабильность!"

Правда, у этого тезиса есть и противники. "Мы думали, что хуже быть не может, но оказалось, что может - мы получили в Сейме намного более прокремлевскую силу. Мы получили модернизированную версию Русского союза Латвии. Бежали от волка, а нарвались на медведя", - говорит политолог Лелде Метла-Розентале.

Диаметрально противоположного мнения придерживается политолог Филипп Раевскис, который считает, что между "Согласием" и "За стабильность!" нет никакой разницы, и избрание последней в парламент - позитивное событие, особенно в нынешних геополитических условиях. "Были мифические представления о "Согласии", внушалось, что "Согласие" хорошее, умеренное, но "Согласие" - не умеренное. Росликов - их продукт, борец за памятники Андрей Элксниньш (глава Даугавпилсского самоуправления) - тоже их продукт. Это миф, что они представляли "хороших" русских, который они хорошо культивировали", - говорит Раевскис.

Он считает, что в то время, когда одной из важнейших задач Латвии является обеспечение национальной безопасности, такая открыто прокремлевская и пророссийская партия в парламенте пойдет только на пользу стране и обществу. "Они важны, чтобы мы не теряли ясность мыслей и взглядов, эти люди - не те, на которых может положиться наша страна и мы как общество", - сказал политолог.