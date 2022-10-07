Иранские дроны в Украине: ВСУ сбили уже больше половины

Он добавил, что только за последнюю неделю было сбито 24 Shahed-136.

Всего за неделю противник применил 46 беспилотников для ударов по военным объектам, гражданской инфраструктуре и позициям украинской армии.

В ночь на четверг украинские зенитчики уничтожили девять из 12 запущенных россиянами беспилотников.

ISW: Беспилотники Ирана не повлияют на ход войны, Россия использует их для террора

То, что Россия использует иранские беспилотники в войне против Украины, вряд ли существенно повлияет на ход войны, считают аналитики Института военных исследований США (ISW), отмечая, что Россия в основном использует эти беспилотники для террора.

Использование иранских беспилотников в атаках на Украину не приведет к такому же эффекту, как использование американских систем HIMARS, поясняют представители аналитического центра.

Российские силы используют дроны не против целей вблизи фронта, а против целей в тылу. Понятно, что они надеются создать косвенный эффект посредством террора.

Аналитики считают, что силы РФ уже использовали значительную часть иранских беспилотников, если утверждения о "сотнях" поставленных в Россию дронах верны.

В четверг, 6 октября, украинские войска продолжили контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области и западе Луганской области, сообщает ISW.

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