Украинская армия уничтожила 60% из 86 беспилотных летательных аппаратов Shahed-136 иранского производства, используемые россиянами в боевых действиях, заявил в четверг, 6 октября, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба бригадный генерал Алексей Хромов.
Иранские дроны в Украине: ВСУ сбили уже больше половины
Он добавил, что только за последнюю неделю было сбито 24 Shahed-136.
Всего за неделю противник применил 46 беспилотников для ударов по военным объектам, гражданской инфраструктуре и позициям украинской армии.
В ночь на четверг украинские зенитчики уничтожили девять из 12 запущенных россиянами беспилотников.
ISW: Беспилотники Ирана не повлияют на ход войны, Россия использует их для террора
То, что Россия использует иранские беспилотники в войне против Украины, вряд ли существенно повлияет на ход войны, считают аналитики Института военных исследований США (ISW), отмечая, что Россия в основном использует эти беспилотники для террора.
Использование иранских беспилотников в атаках на Украину не приведет к такому же эффекту, как использование американских систем HIMARS, поясняют представители аналитического центра.
Российские силы используют дроны не против целей вблизи фронта, а против целей в тылу. Понятно, что они надеются создать косвенный эффект посредством террора.
Аналитики считают, что силы РФ уже использовали значительную часть иранских беспилотников, если утверждения о "сотнях" поставленных в Россию дронах верны.
В четверг, 6 октября, украинские войска продолжили контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области и западе Луганской области, сообщает ISW.
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