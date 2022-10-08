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На границе с Беларусью начали строить постоянный забор

rus.tvnet.lv/LETA
На границе с Беларусью начали строить постоянный забор
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Временный забор на границе с Беларусью
Временный забор на границе с Беларусью Фото: Evija Trifanova/LETA

В рамках первого этапа строительных работ на латвийско-белорусской внешней сухопутной границе с августа по 7 октября было построено 14 км постоянного ограждения, а в целом строительные работы ведутся на 41,2 км из вырубленных 60 км, сообщает Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).

Latvijas valsts meži вырубило около 60 километров леса из 85,8 километра, которые должны быть вырублены на первом этапе.

Ранее председатель VNĪ Ренар Гришкевич сообщал, что с увеличением площади вырубленных лесов и завершением инфраструктурных работ строительство забора ускорится в пять раз - до одного километра в день.

В целом проект предусматривает строительство латвийско-белорусской государственной границы протяженностью 173 километра.

Первая очередь протяженностью 85,9 км будет завершена к весне 2023 года, а вторая очередь протяженностью 63,9 км - к весне 2024 года. Параллельно с проектированием и строительством первых двух очередей ведется разработка технического задания на третью очередь.

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