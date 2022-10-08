В рамках первого этапа строительных работ на латвийско-белорусской внешней сухопутной границе с августа по 7 октября было построено 14 км постоянного ограждения, а в целом строительные работы ведутся на 41,2 км из вырубленных 60 км, сообщает Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).
На границе с Беларусью начали строить постоянный забор
Latvijas valsts meži вырубило около 60 километров леса из 85,8 километра, которые должны быть вырублены на первом этапе.
Ранее председатель VNĪ Ренар Гришкевич сообщал, что с увеличением площади вырубленных лесов и завершением инфраструктурных работ строительство забора ускорится в пять раз - до одного километра в день.
В целом проект предусматривает строительство латвийско-белорусской государственной границы протяженностью 173 километра.
Первая очередь протяженностью 85,9 км будет завершена к весне 2023 года, а вторая очередь протяженностью 63,9 км - к весне 2024 года. Параллельно с проектированием и строительством первых двух очередей ведется разработка технического задания на третью очередь.
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