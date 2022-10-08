"Шедевр диверсии". Как могли организовать взрыв на Крымском мосту и чем он грозит

Российские власти, впрочем, обещают восстановить Крымский мост в сжатые сроки - по некоторым данным, поезда по нему планируют запустить уже в субботу вечером.

Но удержание Мелитополя становится для Москвы еще более важным, считает Райан. "Из-за этого мы можем увидеть российскую передислокацию на юге [Украины], что обнажит другие слабости [России] и возможности для Украины", - отмечает австралийский генерал.

Путь в Крым через юг Украины (если Россия и дальше будет его удерживать) может стать важной частью не только военного, но и мирного обеспечения Крыма топливом и товарами. Назначенный Москвой губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что продовольствие на полуостров будет поставляться именно через "освобожденные территории" - то есть захваченные Россией.

Подрыв моста таже демонстрирует всему миру, что армия России не способна контролировать ни один из недавно аннексированных регионов. Сейчас россияне будут активно покидать Крым, а недоверие к Путину и вооруженным силам внутри страны будет расти, прогнозирует Райан.

"Большие неприятности"