Еженедельно RUS TVNET рассказывает о времяпровождении звезд в выходные. Узнайте, кто был в Риге, а кто снимался в новых проектах!
Смолянинов в Риге, Галкин в Испании, а Noize Mc в Вильнюсе
Смолянинов в Риге, Галкин в Испании, а Noize Mc в Вильнюсе
Маркус Рива показал закулисье съемок
Антон Долин впервые отправился в Тбилиси
Рита Дакота в красном
Амината тренировалась
Неожиданный цвет волос у Анастасии Волочковой
Праздничный Интарс Бусулис
Наргиз Закирова показала ковер
Noize MC выступил в Вильнюсе
Звезда фильма "9 рота" Артур Смолянинов находится в Риге
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Виктория Дайнеко куда-то летела
Алена Водонаева показала свои старые фото
Сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце был на съемках
Дженнифер Энистон грустила на работе
Ольга Бузова присела отдохнуть
Максим Галкин выступил в Марбелье
Элина Глузунова была у косметолога
У Ирины Дубцовой фотосессия
Сергей Лазарев в новом шоу
Глюкоза танцевала
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- Элина Глузунова
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