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Смолянинов в Риге, Галкин в Испании, а Noize Mc в Вильнюсе

rus.tvnet.lv
Смолянинов в Риге, Галкин в Испании, а Noize Mc в Вильнюсе
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает о времяпровождении звезд в выходные. Узнайте, кто был в Риге, а кто снимался в новых проектах!

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