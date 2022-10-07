Звезда "9 роты" Артур Смолянинов в Риге и эвакуация из кинотеатра: показ фильма о "Дожде"

Виталий Манский на своей странице в соцсетях рассказал, что почти сразу после начала сеанса фильма F@ck This Job, в зале зазвучала пожарная сирена. Было необходимо срочно эвакуироваться. Зрители мгновенно встали и покинули зал. Как оказалось, это была техническая неполадка.

"Сирена с требованием немедленной эвакуации прозвучала вчера на первой минуте показа Artdocfest/Riga. Это оказался технический сбой, но именно на показе F@ck this job, это оказалось удивительно точно. Как дома в один голос сказали те, кто недавно из Москвы. Ну и автерпати, очень душевно", - написал документалист.

Из публикации Манского понятно, что на показе была не только основательница телеканала "Дождь" Наталья Синдеева со своими коллегами, но и находящая в Латвии актриса Чулпан Хаматова, а также российский актер Артур Смолянинов, который ранее в интервью Катерине Гордеевой выступил с критикой военных действий РФ на территории Украины.

Напомним, фильм Веры Кричевской F@ck This Job - это документальная картина о создании телеканала "Дождь". Она берет свое повествование с 2008 года, когда после президентских выборов президентом страны становится Дмитрий Медведев, заменяя на 4 года Владимира Путина. В то же время, журналистка Наталья Синдеева загорелась желанием создать свой новостной канал.