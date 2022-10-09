По данным Генерального штаба ВСУ, к утру воскресенья, 9 октября, потери российских войск в Украине достигли 62 500 человек.
Украина: потери России достигли 62 500 солдат
Украина: потери России достигли 62 500 солдат
За сутки было уничтожено 440 российских солдат, 14 танков, 22 БТР, а также сбит один вертолет и семь беспилотников.
С начала вторжения 24 февраля Россия потеряла 2486 танков, 5133 БТР, 1477 пушек, 348 реактивных систем залпового огня, 180 зенитно-артиллерийских установок, 266 самолетов, 235 вертолетов, 1086 беспилотников, 247 крылатых ракет, 3890 автомобилей и 15 автоцистерн, а также 136 единиц специализированной техники.
В условиях войны RUS TVNET не может оперативно проверить заявления официальных лиц воюющих сторон.
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