Украина: потери России достигли 62 500 солдат

За сутки было уничтожено 440 российских солдат, 14 танков, 22 БТР, а также сбит один вертолет и семь беспилотников.

С начала вторжения 24 февраля Россия потеряла 2486 танков, 5133 БТР, 1477 пушек, 348 реактивных систем залпового огня, 180 зенитно-артиллерийских установок, 266 самолетов, 235 вертолетов, 1086 беспилотников, 247 крылатых ракет, 3890 автомобилей и 15 автоцистерн, а также 136 единиц специализированной техники.

В условиях войны RUS TVNET не может оперативно проверить заявления официальных лиц воюющих сторон.