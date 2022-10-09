Российские тролли подделали страницы латвийских новостных порталов

Бывшего представителя Латвии в Дубае в настоящее время судят за хищение крупной суммы денег из Министерства иностранных дел. А всего несколько лет назад Рудольфу Бреманису удалось посадить за один стол шейха Объединенных Арабских Эмиратов и латвийских политиков - Раймонда Вейониса и Айнарса Шлесера. Бреманис активно организовывал протесты против ковидных ограничений. На выборах в Сейм баллотировался от партии Алдиса Гобземса "Каждому и каждой".

Исследователи дезинформации заметили, что видео Бреманиса, в котором он жалуется на разрушенное латвийское судоходство, также использовалось в российской троллинговой кампании.

В этом году 9 мая, а затем и 10 мая произошло столкновение между полицией и защитниками памятника у еще не снесенного памятника в парке Победы. Через несколько дней министр внутренних дел Мария Голубева объявила, что покидает пост министра.

На данный момент бывший министр внутренних дел сообщает в беседе с Nekā personīgsa, что ее офис подвергся нападению интернет-троллей. В Twitter аккаунтах бывшего министра и ее советницы, Линды Цурики, внезапно появилось несколько сотен новых анонимных пользователей, которые целенаправленно распространяли и множили враждебные комментарии. Цурика и Голубева не исключают, что пережитая атака связана с влиянием зарубежных стран.

Директор Бюро защиты Сатверсме (SAB) отмечает, что в виртуальном пространстве во время украинской войны Латвия чаще всего подвергалась так называемым DDOS-атакам, которые парализуют работу систем и сайтов. Война ослабила Россию. Желание напасть на Латвию есть, но возможности снижаются.