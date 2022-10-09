Крупнейшая операция информационной войны в социальных сетях со времен российского вторжения в Украину. Исследователи обнаружили более 60 веб-сайтов, имитирующих основные европейские СМИ. Были также латвийские СМИ. Для продвижения поддельных страниц использовалось более 2000 учетных записей Facebook. Мошенники потратили на это 100 тысяч долларов. Скорее всего, авторы схемы троллинга, созданной в России, также использовали кого-то из членов партии Алдиса Гобземса.
Российские тролли подделали страницы латвийских новостных порталов
В июле в Facebook и других социальных сетях начали распространяться новости о том, что несколько крупных европейских газет поставили под сомнение способность Украины победить Россию. В Великобритании The Guardian ставит под сомнение военные преступления, совершенные Россией в Буче. Предполагается, что это инсценировки. Крупнейшее информационное агентство Италии выступает против позиции Украины в зерновом споре. Немецкий Der Spiegel пишет - Европе грозит замерзание, если Россия перекроет газовый кран.
Все эти статьи были подделками. Они были опубликованы на поддельных сайтах, которые напоминали иностранные газеты.
Операция влияния была обнаружена владельцем Facebook, компанией Meta, когда она помогала исследователям дезинформации Atlantic Council.
Профили троллей распространяли поддельные статьи в СМИ, продавая рекламные места на Facebook. На это было потрачено около 100 тысяч долларов США. Столько же заплатили фермы троллей для избрания Дональда Трампа в 2016 году. По сравнению со значительным влиянием на кампанию Трампа, которого в свое время, скорее всего, добились российские тролли, на этот раз успеха не было. Facebook внедрил множество фильтров безопасности, и действия поддельных учетных записей быстро обнаруживаются.
Бывшего представителя Латвии в Дубае в настоящее время судят за хищение крупной суммы денег из Министерства иностранных дел. А всего несколько лет назад Рудольфу Бреманису удалось посадить за один стол шейха Объединенных Арабских Эмиратов и латвийских политиков - Раймонда Вейониса и Айнарса Шлесера. Бреманис активно организовывал протесты против ковидных ограничений. На выборах в Сейм баллотировался от партии Алдиса Гобземса "Каждому и каждой".
Исследователи дезинформации заметили, что видео Бреманиса, в котором он жалуется на разрушенное латвийское судоходство, также использовалось в российской троллинговой кампании.
В этом году 9 мая, а затем и 10 мая произошло столкновение между полицией и защитниками памятника у еще не снесенного памятника в парке Победы. Через несколько дней министр внутренних дел Мария Голубева объявила, что покидает пост министра.
На данный момент бывший министр внутренних дел сообщает в беседе с Nekā personīgsa, что ее офис подвергся нападению интернет-троллей. В Twitter аккаунтах бывшего министра и ее советницы, Линды Цурики, внезапно появилось несколько сотен новых анонимных пользователей, которые целенаправленно распространяли и множили враждебные комментарии. Цурика и Голубева не исключают, что пережитая атака связана с влиянием зарубежных стран.
Директор Бюро защиты Сатверсме (SAB) отмечает, что в виртуальном пространстве во время украинской войны Латвия чаще всего подвергалась так называемым DDOS-атакам, которые парализуют работу систем и сайтов. Война ослабила Россию. Желание напасть на Латвию есть, но возможности снижаются.
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