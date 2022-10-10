Жителей Латвии приглашают на флешмоб на Домской площади, посвященный Всемирному дню яиц

Цель мероприятия - продемонстрировать, что сила яиц заключается сразу в нескольких аспектах: питательных веществах, содержащихся в яйцах и придающих организму человека здоровья и сил, в свою очередь, сила общества в единстве, ведь когда мы собираемся вместе и действуем, можем помочь тем, кто в этом нуждается.

"В этот день мы устраиваем особый флешмоб и приглашаем принять в нем участие для того, чтобы создать отличительный знак движения "Яйца - это сила!" площадью примерно 100 кв.м. Члены Латвийской Объединенной ассоциации птицеводства, подчеркивая важность яиц в ежедневном рационе, пожертвуют проекту "Сытой Латвии" яйца за каждого пришедшего на мероприятие участника флешмоба. Цель - пожертвовать 4500 яиц!", - объясняет Эрлиха.

В рамках празднования пройдут и другие мероприятия. Там же на месте будет и бусик поваров движения "Яйца - это сила!", которые предложат бесплатно отведать различные блюда из яиц. На мероприятие приглашаются все желающие, ценители яиц, спортсмены, сторонники здорового образа жизни.

"Протеин - одно из самых важных питательных веществ для организма человека. Очень важно продолжать информировать общество о важности сбалансированного рациона и его влиянии на здоровье в долгосрочной перспективе. Поэтому мы привлекаем внимание к этому продукту при помощи различных мероприятий во Всемирный день яиц на Домской площади и не только", - добавляет Эрлиха.

Регистрация для участников флешмоба тут. Каждый участник флешмоба получит упаковку яиц и другие сюрпризы. У всех пришедших будет возможность стать частью уникального события, продемонстрировать силу единства и помочь малообеспеченным семьям и пожилым людям.