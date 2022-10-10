Павлютс: Две консервативные партии гонят Кариньша в угол

В интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском радио политик напомнил, что исход выборов в 14-й Сейм был для объединения "Для развития/За!" драматичным, однако, если избиратель считает, что партии четыре года нужно посидеть на скамье запасных, это будет сделано.

"Ружье в кусты выбрасывать не будем. Честно доработаем до окончания срока полномочий нынешнего правительства. До конгресса партии, и на нем оценим все допущенные ошибки", - указал политик, который сам, выйдя из правления партии, больше туда баллотироваться не будет, чтобы дать возможность руководить политической силой молодым.

Павлютс считает, что новое поколение будет вести партию вперед, но может быть немного иначе, сказал политик.

Если говорить о процессе создания нового правительства, то по мнению Павлютса сейчас довольно четко можно наблюдать, что две партии - Национальное объединение и "Объединенный список" - зашли в тупик и гонят Кариньша в угол.

"По моему мнению, "Прогрессивные" должны быть в правительстве хотя бы затем, чтобы у правительства было больше мандатов", - отметил министр здравоохранения.

Напомним, сегодня начинается второй раунд переговоров между партиями потенциальной правящей коалиции.

Представитель "Объединенного списка" (ОС) Улдис Пиленс сообщил, что "Новое Единство" предложило ОС встречу. Комментариев по времени и теме встречи "Новое Единство" пока не дает, обещая сделать это после заседания правления в понедельник.

Партия "Прогрессивные" на этой неделе пригласит на переговоры и ОС, и Нацобъединение, чтобы обсудить возможное сотрудничество, заявил лидер "Прогрессивных" Каспар Бришкенс.