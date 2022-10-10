В Риге в отдельных местах в понедельник на короткое время возможно включение сирен тревоги, сообщает агентство LETA.
В отдельных местах Риги могут быть включены сирены тревоги. Беспокоиться не о чем
В отдельных местах Риги могут быть включены сирены тревоги. Беспокоиться не о чем
По информации Пожарно-спасательной службы, информационный центр МВД проводит техническое обслуживание сирен в районе улиц Кр. Барона, Элияс и Бривибас гатве в Риге.
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