Три выпущенные Россией по Украине ракеты пролетели через воздушное пространство Молдовы

"Три крылатые ракеты, которые сегодня утром были выпущены с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы", - сообщил в Twitter Попеску.

В МИД для дачи объяснений вызван посол РФ в Молдове Олег Васнецов.

Попеску раскритиковал российскую ракетную атаку на города Украины, в том числе Киев.

Попеску указал, что МИД Молдовы связался с сотрудниками посольства страны в Киеве, они находятся в безопасности.

Пролет ракет подтвердили в том числе оборонные ведомства Румынии и Украины, их также засекли системы мониторинга воздушного пространства одного из госпредприятий. Они представляли опасность для инфраструктуры Молдовы и, в частности, для гражданских самолетов, летающих над воздушным пространством страны.

Галерея: Киев, Украина. 10 октября 2022 года