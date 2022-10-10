Три ракеты из тех, которыми российские войска обстреляли Украину утром 10 октября, пролетели над воздушным пространством Молдовы, сообщил в понедельник министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.
Три выпущенные Россией по Украине ракеты пролетели через воздушное пространство Молдовы
"Три крылатые ракеты, которые сегодня утром были выпущены с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы", - сообщил в Twitter Попеску.
В МИД для дачи объяснений вызван посол РФ в Молдове Олег Васнецов.
Попеску раскритиковал российскую ракетную атаку на города Украины, в том числе Киев.
Попеску указал, что МИД Молдовы связался с сотрудниками посольства страны в Киеве, они находятся в безопасности.
Пролет ракет подтвердили в том числе оборонные ведомства Румынии и Украины, их также засекли системы мониторинга воздушного пространства одного из госпредприятий. Они представляли опасность для инфраструктуры Молдовы и, в частности, для гражданских самолетов, летающих над воздушным пространством страны.
Галерея: Киев, Украина. 10 октября 2022 года
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