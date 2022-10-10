КАРТА ⟩ Обстрел Украины в понедельник: главное

По состоянию на 22:00 по латвийскому времени от обстрелов погибли 14 человек, 97 ранены, пострадали 29 объектов критической инфраструктуры, передает "Русская служба Би-би-си". Обесточены 1307 населенных пунктов, из них 13 - в Киевской области, 766 - в Сумской, 353 - во Львовской, 169 - в Тернопольской и 6 - в Хмельницкой.

Вечером власти Украины планируют протестировать энергосеть Украины. С 17:00 до 23:00 по местному времени жителям страны рекомендуют минимизировать использование электричества.

Галерея: Киев, Украина. 10 октября 2022 года

Киевская администрация сообщила, что станции метро работают в качестве бомбоубежищ.

Удар по Киеву - в прямом эфире ВВС:

Взрывы в других городах и областях Украины

Украинские СМИ сообщают о взрывах в других областях по всей Украине.

Серия взрывов прогремела в Днепре, Тернополе, Житомире, Хмельницком, Виннице, Львове, Кременчуге, Кривом Роге, Ровно и Ивано-Франковске. В областных центрах Украины начались перебои с электричеством.

Львов остался почти без электричества и горячей воды. "Около 90% города без электроснабжения. Следовательно, трамваи и троллейбусы не курсируют. Зато увеличено количество автобусов на маршрутах. Более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регуляторы. В городе отсутствует подача горячей воды", - пишет заместитель мэра города Андрей Москаленко, добавив, что холодная вода в городе подается из-за резервного питания. Также в Львове наблюдаются перебои с мобильной связью.

Частично обесточены Хмельницкий, Житомир, Харьков. В Днепре в результате ракетного удара разрушен промышленный объект.