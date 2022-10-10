В партии "За стабильность!" утверждают, что в предоставленной Центральной избирательной комиссии (ЦИК) информации о выбранном депутате 14-го Сейма Глории Гревцовой произошла "опечатка".
"За стабильность!" ложную информацию о Глории Гревцовой объясняет "опечаткой"
Как сообщалось, Государственная полиция возбудила уголовное дело по предоставлению Гревцовой ложной информации ЦИК.
Партия заявляет, что при предоставлении информации о кандидате в 14-й Сейм в ЦИК была допущена "опечатка" при заполнении раздела "Образование".
Представителя бюро "За стабильность!" планируют связаться с ЦИК уже сегодня, 10 октября, чтобы внести необходимые исправления.
Партия заявляет, что такое уточнение возможно и что оно не является препятствием для права лица баллотироваться на выборах в Сейм и занимать должность в будущем.
В партии также заявили, что обратился в полицию с заявлением о "распространении ложной клеветнической информации в средствах массовой информации".
Как сообщалось, Госполиция возбудила уголовное дело против новоизбранного депутата от партии "За стабильность!" Глории Гревцовой в связи с предполагаемым обманом ею ЦИК.
Представитель Государственной полиции Симона Гравите подтвердила, что полиция начала оценку информации, как только стало известно о возможном обмане со стороны кандидата в депутаты.
У полиции есть основания полагать, что могло иметь место преступное деяние, поэтому полиция уже возбудила уголовное дело по статье Уголовного кодекса за предоставление заведомо ложных сведений государственному учреждению. Теперь прозвучавшую информацию можно будет проверить средствами и методами уголовного процесса.
Гравите сообщила LETA, что полиция проверит всю информацию, предоставленную Гревцовой ЦИК.
Сама Гревцова утверждает в социальной сети TikTok, что новость была запущена в СМИ специально для отвлечения внимания от "настоящих проблем" в связи с тем, что "Сейм проголосовал за пропаганду ЛГБТ в школах".
"Пока политики, находящиеся у власти, порочат меня, в школах официально началась пропаганда "ЛГБТ", - говорит Гревцова, добавляя, что все должны защищать детей от "этих".
В видео Гревцова не уточняет, действительно ли она работала грузчиком дров, лишь отмечает: "Пока наши змеи продолжают говорить обо мне и о том, как позорно и плохо для депутата работать в прошлом простым грузчиком дров, они попутно пытаются отвлечь внимание от того, что совершили сами".
Если полиция все же констатирует вину Гревцовой и потребует у прокуратуры предъявить обвинение, а прокуратура сочтет, что для этого есть основания, то при согласии Сейма на выдачу депутата для уголовного преследования Гревцова сможет продолжить работу в Сейме в полном объеме, принимая участие в заседаниях Сейма и комиссии, а также голосовании в них с правом на получение полного вознаграждения за исполнение обязанностей депутата, выяснило агентство LETA.
Новоизбранная от партии "За стабильность!" депутат Гревцова предоставила заведомо ложную информацию о своем рабочем месте ЦИК перед выборами, как ранее сообщила передача TV3 Ziņas.
Также стало известно, что Гревцова подала в ЦИК ложную информацию о полученном образовании в Латвийской спортивной педагогической академии (LSPA), подтвердила представитель академии Илзе Аке-Виксне.
Гревцова подала в ЦИК информацию, что в 2013 году получила высшее образование в LSPA по специальности педагог. Однако Аке-Виксне, отвечая на вопрос о правдивости этой информации, указала, что в архиве LSPA такая информация недоступна.
Человека с таким именем и фамилией невозможно найти в Студенческой информационной системе LSPA, которая работает с 2004 года. Кроме того, Гревцова не зафиксирована ни в списке окончивших учебное заведение, ни в списке учащихся, отметила представитель академии.
Гревцова была избрана в 14-й Сейм как один из депутатов от партии "За стабильность!", однако широкую известность получила благодаря своей деятельности в социальной сети ТикТок.
На выборах в 14-й Сейм 14-го партия "За стабильность!" получила 11 мандатов.
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