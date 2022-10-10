"За стабильность!" ложную информацию о Глории Гревцовой объясняет "опечаткой"

Гравите сообщила LETA, что полиция проверит всю информацию, предоставленную Гревцовой ЦИК.

Сама Гревцова утверждает в социальной сети TikTok, что новость была запущена в СМИ специально для отвлечения внимания от "настоящих проблем" в связи с тем, что "Сейм проголосовал за пропаганду ЛГБТ в школах".

"Пока политики, находящиеся у власти, порочат меня, в школах официально началась пропаганда "ЛГБТ", - говорит Гревцова, добавляя, что все должны защищать детей от "этих".

В видео Гревцова не уточняет, действительно ли она работала грузчиком дров, лишь отмечает: "Пока наши змеи продолжают говорить обо мне и о том, как позорно и плохо для депутата работать в прошлом простым грузчиком дров, они попутно пытаются отвлечь внимание от того, что совершили сами".

Если полиция все же констатирует вину Гревцовой и потребует у прокуратуры предъявить обвинение, а прокуратура сочтет, что для этого есть основания, то при согласии Сейма на выдачу депутата для уголовного преследования Гревцова сможет продолжить работу в Сейме в полном объеме, принимая участие в заседаниях Сейма и комиссии, а также голосовании в них с правом на получение полного вознаграждения за исполнение обязанностей депутата, выяснило агентство LETA.