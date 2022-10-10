Россия атаковала Украину иранскими дронами с территории Беларуси

"Противник применил иранские беспилотные летательные аппараты Shahed-136, которые были запущены с территории Беларуси и аннексированного Россией Крымского полуострова", сообщила украинская армия в социальной сети Facebook.

Армия также заявила, что ей удалось уничтожить девять дронов.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, который до сих пор позволял России использовать территорию Беларуси в качестве плацдарма для атак на Украину, объявил в понедельник о развертывании совместной российско-белорусской региональной группы, не уточнив, где она будет дислоцирована.

В субботу произошел взрыв на мосту через Керченский пролив, соединяющем Россию с оккупированным ею в 2014 году Крымом. Российский диктатор Владимир Путин обвинил в инциденте Украину, назвав это "актом терроризма".

Галерея: Обстрел Украины российскими ракетами, 10 октября 2022 года