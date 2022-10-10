Фото, видео ⟩ У посольства РФ прошел митинг против обстрела Украины в понедельник

У посольства России собрались десятки людей, многие из них принесли с собой украинские флаги, также звучал гимн Украины и выкрикивались различные лозунги.

Галерея: Акция протеста у посольства России в Риге против ракетной атаки на Киев и другие украинские города 10 октября 2022 года

Как отмечает портал TVNET, за протестом следила и Государственная полиция.

Как сообщалось, в понедельник, 10 октября, в результате крупномасштабного ракетного удара российских вооруженных сил по городам Украины по меньшей мере десять человек погибли и около 60 получили ранения.

Видео: Акция протеста у посольства России в Риге против ракетной атаки на Киев и другие украинские города 10 октября 2022 года

Zināms, ka Ukrainai uzbrukts ar augstas precizitātes raķetēm. Raķetes "Х101" un "Х555" izšautas no stratēģiskajiem bumbvedējiem no Kaspijas jūras reģiona. Uzbrukumā pielietotas raķetes "Kaļibr", kas izšautas no Melnās jūras, "Iskander", "S-300" un "Tornado".

Президент России Владимир Путин признал нанесение ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, пригрозив также новыми ударами и связав их с взрывом на Крымском мосту, сообщает украинское интернет-издание "Униан".

Известно, что Украину обстреляли высокоточными ракетами. Ракеты Х101 и Х555 были выпущены со стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря. В атаке использовались ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря, ракеты "Искандер", С-300 и "Торнадо".