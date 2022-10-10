Вечером в понедельник, 10 октября, на Рижской объездной дороге произошла авария, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC).
ДТП на Рижской объездной дороге: движение полностью восстановлено
ДТП на Рижской объездной дороге: движение полностью восстановлено
На Рижской объездной дороге Балтэзерс - Саулкалне (A4, 12-й километр) перед поворотом на Цекуле произошло столкновение автомобилей, сообщает LVC. Сообщалось, что на месте происшествия движение ограничено одной полосой, однако к вечеру появилась информация, что движение полностью восстановлено.
‼️🚓Uz Rīgas apvedceļa Baltezers-Saulkalne (A4, 12. km) pirms Cekules pagrieziena notikusi automašīnu sadursme. @Valsts_policija informē, ka negadījuma vietā satiksme ierobežota pa vienu joslu. ❗Aicinām autovadītājus braukt uzmanīgi! pic.twitter.com/3zyb5bUlts— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) October 10, 2022
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