ДТП на Рижской объездной дороге: движение полностью восстановлено

На Рижской объездной дороге Балтэзерс - Саулкалне (A4, 12-й километр) перед поворотом на Цекуле произошло столкновение автомобилей, сообщает LVC. Сообщалось, что на месте происшествия движение ограничено одной полосой, однако к вечеру появилась информация, что движение полностью восстановлено.