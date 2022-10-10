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ДТП на Рижской объездной дороге: движение полностью восстановлено

rus.tvnet.lv
ДТП на Рижской объездной дороге: движение полностью восстановлено
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Авария на шоссе. Иллюстративное фото
Авария на шоссе. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Вечером в понедельник, 10 октября, на Рижской объездной дороге произошла авария, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC).

На Рижской объездной дороге Балтэзерс - Саулкалне (A4, 12-й километр) перед поворотом на Цекуле произошло столкновение автомобилей, сообщает LVC. Сообщалось, что на месте происшествия движение ограничено одной полосой, однако к вечеру появилась информация, что движение полностью восстановлено.

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