По фэн-шуй: домашние растения, нежелательные в доме

В фэн-шуе растения следует воспринимать как символы - это растущий и живой организм, функции которого дублируются - это и предмет декора, и отличный фильтр воздуха. Живые комнатные растения даже крайне желательно включать в дизайн дома согласно принципам фэн-шуй. Однако среди комнатных растений есть и те, которые будут иметь обратный эффект, то есть принесут своим владельцам несчастье. Вот некоторые растения, которые, согласно древним китайским учениям, не рекомендуются в дизайне дома.

Искусственные растения

Искусственные растения создают в доме энергию застоя, а именно: эти растения не растут, потому энергетически ничего не происходит. Кроме того, если оценивать с практической точки зрения, искусственные растения собирают пыль и их сложно чистить, а со временем они теряют цвет.

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Засушенные цветы и растения

Подобно искусственным растениям, засушенные растения и цветы также излучают застойную энергию, которая мешает чему-либо двигаться вперед. Также считается, что этот декор "мертв", поэтому и аура, которую они излучают, тоже не очень положительная.

Кактусы