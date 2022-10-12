Фэн-шуй - это древнее китайское учение, по правилам которого обустройство дома может улучшить ауру жилища и наполнить его хорошей энергетикой. Исходя из принципов этого учения, одни предметы интерьера способны привлекать удачу, а другие - увести ее. В частности, эти правила распространяются на растения.
По фэн-шуй: домашние растения, нежелательные в доме
В фэн-шуе растения следует воспринимать как символы - это растущий и живой организм, функции которого дублируются - это и предмет декора, и отличный фильтр воздуха. Живые комнатные растения даже крайне желательно включать в дизайн дома согласно принципам фэн-шуй. Однако среди комнатных растений есть и те, которые будут иметь обратный эффект, то есть принесут своим владельцам несчастье. Вот некоторые растения, которые, согласно древним китайским учениям, не рекомендуются в дизайне дома.
Искусственные растения
Искусственные растения создают в доме энергию застоя, а именно: эти растения не растут, потому энергетически ничего не происходит. Кроме того, если оценивать с практической точки зрения, искусственные растения собирают пыль и их сложно чистить, а со временем они теряют цвет.
Засушенные цветы и растения
Подобно искусственным растениям, засушенные растения и цветы также излучают застойную энергию, которая мешает чему-либо двигаться вперед. Также считается, что этот декор "мертв", поэтому и аура, которую они излучают, тоже не очень положительная.
Кактусы
Еще одно, с точки зрения древнекитайских мыслителей, неблагоприятное растение - кактус. Согласно принципам фэн-шуй, минус кактуса - это его иголки, излучающие агрессивную энергию. Но в этом случае кактусы не подходят только для одной комнаты - спальни. Если вы хотите защитить свой дом от дурных мыслей или враждебной энергии, поставьте кактус на подоконник.
Щучий хвост
С точки зрения фэн-шуй это растение излучает очень негативную энергию - в домах, где есть это растение, женщины остаются одинокими. Если в доме есть такое растение, лучше убрать его из спальни и перенести в более активное пространство, например, в гостиную, коридор или кухню.
Бонсай
Хотя деревья бонсай чрезвычайно необычны и красивы, они должны быть больше. Чтобы получить бонсай, его в некотором смысле срезают и "уродуют". Такое дерево приносит в дом искаженную энергию или замедляет ее. Считается, что энергия, излучаемая деревьями бонсай, будет препятствовать карьерному росту или получению дохода.
Вьющиеся растения
Согласно верованиям фэн-шуй, лианы - это растение, которым нужна свобода и большая площадь для распространения. С другой стороны, когда вы приносите вьющееся растение домой, оно ограничено и энергетически подавлено.
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