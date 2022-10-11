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Фото ⟩ Россия обстреляла ракетами Запорожье уже в четвертый раз за неделю

rus.tvnet.lv
Россия обстреляла ракетами Запорожье уже в четвертый раз за неделю
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Фото: AFP/SCANPIX

В ночь на вторник, 11 октября, российские войска нанесли очередной удар по Запорожью. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, пишет "Медуза".

По его информации, удары были нанесены по объектам инфраструктуры, две ракеты попали в автосалон, в результате чего один человек погиб. Старух отметил, что город обстреляли 12 ракетами С-300.

Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, в результате удара были повреждены больница, школы и жилые дома. Фотографии последствий удара он опубликовал в Telegram.

В свою очередь представитель оккупационных властей в аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что утром во вторник в Запорожье произошло как минимум 16 взрывов, наблюдаются перебои с электричеством, в отдельных районах произошли пожары.

Эта уже четвертая ракетная атака на Запорожье за последнюю неделю. По словам президента Украины Владимира Зеленского, всего с 3 октября в результате ударов по Запорожью погибли не менее 43 человек.

Галерея: Россия обстреляла ракетами Запорожье

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