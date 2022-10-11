Фото ⟩ Россия обстреляла ракетами Запорожье уже в четвертый раз за неделю

По его информации, удары были нанесены по объектам инфраструктуры, две ракеты попали в автосалон, в результате чего один человек погиб. Старух отметил, что город обстреляли 12 ракетами С-300.

Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, в результате удара были повреждены больница, школы и жилые дома. Фотографии последствий удара он опубликовал в Telegram.

В свою очередь представитель оккупационных властей в аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что утром во вторник в Запорожье произошло как минимум 16 взрывов, наблюдаются перебои с электричеством, в отдельных районах произошли пожары.

Эта уже четвертая ракетная атака на Запорожье за последнюю неделю. По словам президента Украины Владимира Зеленского, всего с 3 октября в результате ударов по Запорожью погибли не менее 43 человек.

Галерея: Россия обстреляла ракетами Запорожье