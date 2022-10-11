Подсчитано, в какую сумму обошлись запущенные в понедельник по Украине российские ракеты

Силы Украины сбили более половины ракет - 43 крылатые ракеты, а также 13 дронов. В результате обстрелов погибли 19 человек, 105 получили ранения.

Forbes оценивает стоимость выпущенных ракет в широком диапазоне, так как пока что не известно, как много ракет и какого типа было запущено. Сообщается, что Россия напала на Украину ракетами нескольких типов - Х-101, Х-555, "Калибр", "Искандер", С-300 и "Торнадо-С". Подсчеты сделаны с допущением, что большая часть ракет, которые достигли цели, были более дорогие и точные Х-101, а также С-300 и "Торнадо-С". Допускается, что остальные ракеты сбили системы противовоздушной обороны Украины.

Стоимость одной ракеты Х-101 составляет 13 миллионов долларов, "Калибр" - 6,5 миллионов долларов, "Искандер" - 3 миллиона доллара, "Оникс" - 1,25 миллиона, Х-22 - один миллион долларов, "Точка-У" - 300 000 долларов. Стоимость всех запущенных беспилотников - несколько миллионов долларов.

Один из последних массовых обстрелов украинских городов был осуществлен в конце июня. 25 и 26 июня со стороны России и Беларуси оккупанты запустили 60-80 ракет дальнего действия, стоимость которых составляла от 150 до 220 миллионов евро.

За первые два месяца войны Украина запустила по Украине более 1300 ракет, общая стоимость которых составила 7,5 миллиарда долларов.

В свою очередь Украина за полгода (с 24 февраля по 24 августа) уничтожила российскую технику на сумму 16,6 миллиарда долларов. Россияне потеряли 12 142 единиц техники (не считая ракет). Противник потерял почти 2000 танков, 234 самолета и 15 кораблей. Только на острове Зимний и в его округе потери России составили более 900 миллионов долларов.