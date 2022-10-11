Почти полгода жители Эстонии избавлены от информационного потока российских средств массовой информации. Как выяснилось в ходе опроса Rus.Postimees, одни считают, что это надежно защищает их от агрессивной пропаганды, другие ощущают себя лишенными интересного и якобы правдивого контента.
Полгода без российского телевидения: как справляются телезрители в Эстонии?
АЛЕКСЕЙ ЮРЕСС, экспедитор (ТАЛЛИНН)
Фильмы на русских каналах были интересные
Всегда было все доступно, и тут раз – и нет каналов. Не то чтобы возмущение у людей, просто хотелось бы посмотреть какие-то сериалы, комедийные вещи, новости меньше всего интересны. Политизированная информация раздражает, а вот фильмы интересные были на русских каналах. Хотя я эстонскую культуру не очень понимаю, но мы стараемся, и театр у нас всегда, балет вот с семьей хочу сходить поглядеть. Я раньше спортом занимался, теперь наверстываю в культуре.
ВАРВАРА ЛОХМАТОВА, студентка (НАРВА)
Бабушка смотрит теперь наши программы ERR
Для меня нет проблемы в получении информации на русском языке. Я нормально общаюсь, читаю и на эстонском, и на русском. И у нас в семье так же, но вот бабушка возмутилась. Она очень остро восприняла отключение каналов российского телевидения. Ей и ее поколению сложно без русских сериалов, передач, потому что она эстонский не особо знает, и она не хочет с таким положением мириться. У нас в Нарве многие старенькие не владеют государственным языком, им очень тяжело менять привычки. Я сама не смотрю телевизор, он мне не нужен, а бабушка смотрит теперь наши русскоязычные программы ERR. Стала немножко агрессивнее ко всему относиться, но не к эстонской точке зрения на события, к ней она безразлична, а в принципе к окружающему ее, как раньше злилась на русский телевизор.
ЛЮДМИЛА АШЕХМИНА, домохозяйка (ТАЛЛИНН)
Чем больше запрещают, тем больше хочется
Когда отключили каналы, люди испытали негатив. Почувствовали их нехватку, но быстро переориентировались. Интернет активнее стали использовать, всякие тарелки подключать. Находят и новости себе, и развлекательную часть, и сериалы. Я, например, все что хочу смотрю, и знакомые, и соседи, кто хочет, тот находит. Думаю, что должно все вернуться обратно, отключение не влияет на ход боевых действий, это бессмысленно, абсолютная глупость. Чем больше запрещаешь, тем больше хочется, везде человек лазейку найдет. Если бы вернуть все на свои места, то взаимопонимания между людьми было бы больше. Даже сейчас смотрят и то и то – и сопоставляют, ну, люди умные же, не все дураки.
ИГОРЬ ГНАТЮК, машинист крана (ТАЛЛИНН)
Новости смотрим по ERR, Euronews, BBC, DW
На мне лично отключение каналов российского ТВ не отразилось. Я сам украинец, но живу здесь почти всю жизнь и могу сказать, что люди никак не реагируют на эти отключения. На моем судостроительном заводе работают украинцы, белорусы, ну, конечно же, русские. Никаких проблем не было ни с языком, ни с национальной темой. Это все даже не обсуждается серьезно в нормальном коллективе, общаемся без вражды. Понимаете, у нас почвы для этого нету. При этом когда война началась, приехало оттуда очень много украинцев, да и русских предостаточно с Симферополя, Одессы, Николаева, Херсона, много из Крыма. Так у нас даже барьера общения нет, потому что они между собой могут и на своем, а так, когда вместе, на русском, они все по-русски могут. Мы новости обсуждаем, которые видим по своему русскому ERR, Euronews, BBC, DW. Все же есть. Они, конечно, свои каналы смотрят из Украины, но встраиваются в эстонскую жизнь очень быстро. И знаете, мы даже им больше доверяем, потому что они оттуда, информацией владеют и из Украины, и из Европы, так что на русском новостей хватает и без Москвы.
РОМАН САБУРОВ, строитель (НАРВА)
Всегда есть свежие издания на русском
В Эстонии очень много контента на русском: новости, последние известия о событиях и у нас, и в мире. У нас в магазинах, в R-kiosk всегда есть свежие издания на русском, потому что город заинтересован, чтобы граждане проявляли общественную активность, заявляли, о чем они думают. Я ни разу не видел, чтобы газеты валялись в мусорке, это о чем говорит? Читают потому что. Потом у нас очень популярно эстонское телевидение на русском. А про российское телевидение... Ну, отключили. Я не могу ничего об этом сказать, и разговоров у меня на эту тему не было ни с кем. Я его не смотрел.
ОЛЬГА ГРОЗНАЯ, домохозяйка (ТАРТУ)
Пенсионеры очень страдают от этого
У нас в городе не хватает газет на русском языке. Раньше в Тарту приходила одна газета на русском, забыла название, как-то «Эстония», кажется, вот в ящик клали, а сейчас который год нет. Вот ваш еженедельник в Тарту я не встречала. Ни газеты, ни телевидения. Отключили, и мы без информации сидим уже весь этот год. Для нас очень чувствительно, пенсионеры очень страдают от этого, потому что негде получить новости на русском языке, чтобы правду сообщили нам. Мы же не владеем языком, как нам узнать, что происходит и там, и здесь у нас, и за рубежом? Никак. Отрезали, и все. Страдают, как всегда, самые слабые и незащищенные – пенсионеры.
АННА КИРСС, пенсионерка (ВИЛЬЯНДИ)
Кого это коснулось, все быстро нашли замену
Кто хочет получить информацию, тот ее находит. Сейчас мир так устроен, что проблем с этим быть не может. Я сама российские каналы почти не смотрела, меня их отсутствие не коснулось. Те, кого это коснулось, насколько я слышала, все быстро нашли замену. У "Европы" много чего на русском есть. Еще очень хороший и качественный канал наш на русском – ETV+, его я смотрю с удовольствием. Информации для русскоязычных здесь у нас достаточно. Мне кажется, все эти российские каналы легко заменимы более качественными RTVi, DW, BBC, нашими местными. Даже ничего нового и дополнительного не стоит придумывать. Вот газеты – это отдельная история. Я считаю, сегодня не время газет. Хорошо, я пожилая и для меня газета как форма получения информации еще актуальна, а вообще вон все в телефонах, и у молодежи, и у людей среднего поколения.
ЙОХАН ОСУЛА, пенсионер (ТАЛЛИНН)
Если голова работает, то информацию получишь
Я смотрел эти каналы, там, "Первый", РТР, еще что-то, потому что хорошо владею русским языком. Это естественно, я пожилой человек. Но сейчас все политизировалось, сейчас такое положение, что отмена этих каналов была в пакете санкций против России, чтобы она закончила эту войну. Чтобы люди стали немного думать о мире. Ведь никому эта кровавая война не нужна. Там люди погибают, дети, мирные жители. Погибают солдаты с той стороны, с другой стороны, и смерть вокруг. Страшно, что Россия использовала эти каналы для пропаганды войны. Тут надо помнить, что если Россия что-то задумала взять, то идет до конца. Пока она Донецкую и Луганскую области не приберет себе, а ведь там тоже сейчас смерть, она не успокоится. Пока соглашения не будет. Вот 50 тысяч человек уже погибло, и без российских каналов люди это слышат здесь и против войны говорят. Немножко меняется тут все у наших русских. А если голова работает, то информацию где хочешь, там и получишь, потому что у нас многие русские говорят и по-эстонски, и по-английски: там полно новостей.
Комментарий автора
Речь президента РФ Владимира Путина, появившаяся 24 февраля 2022 года в эфире телеканалов "РТ-Планета", "НТВ-Мир", "НТВ Мир Балтия", "Россия-24" и TV Centre International, переполнила чашу терпения. Медиаэксперты зафиксировали в ней подстрекательство к военному нападению, а также пренебрежение общими принципами международного права. А это грубое нарушение Закона о медийных услугах.
Некоторые жители Эстонии усмотрели в действиях Департамента защиты прав потребителей, который запретил ретрансляцию российских каналов, игнорирование 44 статьи Конституции Эстонии, гарантирующей право каждого на свободу получать информацию, распространяемую для всеобщего пользования. Но, по словам Таис Вакрыым, специалиста по медиауслугам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, нарушения Конституции здесь нет. «По международным соглашениям те медиауслуги, на которые действует защита свободы слова, должны соответствовать трем целям: информационная, образовательная и развлекательная. Но, говоря об этих каналах, на них исходили из других целей», – пояснила Таис.
Закрытие коснулось российских каналов, у которых есть новости и политические ток-шоу, оправдывающие войну и разжигающие межнациональную рознь. В результате ограничения все эти каналы стали недоступны для более чем 400 тысяч клиентов основных телевизионных операторов в Эстонии. Помимо телевизионных каналов под ограничение попали и некоторые российские пропагандистские каналы в интернете.
В ходе опроса о том, как и где русскоговорящие находят новости и развлечения в условиях отсутствия ретрансляции программ российского телевидения, мы опросили более тридцати человек. Большинство из них приняли эту меру с пониманием и уже успешно компенсировали недостаток русскоязычного контента местными телевизионными аналогами. Стоит отметить, что более 80 процентов опрошенных, испытавших дискомфорт от отключения российских СМИ, смотрели по большей части развлекательные программы и сериалы, а не политические шоу и новости. Об информационном голоде в русскоязычной среде вследствие прекращения ретрансляции российских каналов заявили не более 10 процентов респондентов.
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