Полгода без российского телевидения: как справляются телезрители в Эстонии?

Комментарий автора

Речь президента РФ Владимира Путина, появившаяся 24 февраля 2022 года в эфире телеканалов "РТ-Планета", "НТВ-Мир", "НТВ Мир Балтия", "Россия-24" и TV Centre International, переполнила чашу терпения. Медиаэксперты зафиксировали в ней подстрекательство к военному нападению, а также пренебрежение общими принципами международного права. А это грубое нарушение Закона о медийных услугах.

Некоторые жители Эстонии усмотрели в действиях Департамента защиты прав потребителей, который запретил ретрансляцию российских каналов, игнорирование 44 статьи Конституции Эстонии, гарантирующей право каждого на свободу получать информацию, распространяемую для всеобщего пользования. Но, по словам Таис Вакрыым, специалиста по медиауслугам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, нарушения Конституции здесь нет. «По международным соглашениям те медиауслуги, на которые действует защита свободы слова, должны соответствовать трем целям: информационная, образовательная и развлекательная. Но, говоря об этих каналах, на них исходили из других целей», – пояснила Таис.

Закрытие коснулось российских каналов, у которых есть новости и политические ток-шоу, оправдывающие войну и разжигающие межнациональную рознь. В результате ограничения все эти каналы стали недоступны для более чем 400 тысяч клиентов основных телевизионных операторов в Эстонии. Помимо телевизионных каналов под ограничение попали и некоторые российские пропагандистские каналы в интернете.

В ходе опроса о том, как и где русскоговорящие находят новости и развлечения в условиях отсутствия ретрансляции программ российского телевидения, мы опросили более тридцати человек. Большинство из них приняли эту меру с пониманием и уже успешно компенсировали недостаток русскоязычного контента местными телевизионными аналогами. Стоит отметить, что более 80 процентов опрошенных, испытавших дискомфорт от отключения российских СМИ, смотрели по большей части развлекательные программы и сериалы, а не политические шоу и новости. Об информационном голоде в русскоязычной среде вследствие прекращения ретрансляции российских каналов заявили не более 10 процентов респондентов.