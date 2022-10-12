Фактомат ⟩ Немного "недопонятый" витамин D

Кроме того, клинические испытания в Соединенных Штатах, в которых участвовали более 25 000 взрослых людей не доказали, что витамин D может снизить риск развития рака. Правда, исследователи заметили возможный "сигнал" снижения смертности от рака, который требует дальнейшего изучения. Та же группа ученых обнаружила, что потребление витамина D было связано с более низким риском развития некоторых отдельных видов рака, но только среди людей без избыточного веса.