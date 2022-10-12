Нет доказательств в поддержку ставшего популярным в социальных сетях заявления о том, что витамин D является наиболее эффективным лекарством от рака или что прием этого витамина может предотвратить или снизить риск развития этого заболевания.
Фактомат ⟩ Немного "недопонятый" витамин D
В публикации в Twitter от 6 октября пользователь @thehealthb0t написал без каких либо доказательств написал, что витамин D является единственным эффективным противораковым средством, намного превосходящим по эффективности любой противораковый препарат, известный современной медицине. Записью поделились более 440 пользователей соцсети, а "сердечко" под публикацией нажали более 1600 пользователей.
Vitamin D is the single most effective medicine against cancer, far outpacing the benefits of any cancer drug known to modern science.— healthbot (@thehealthb0t) October 6, 2022
Это утверждение неверно. В 2022 году независимая группа ученых проанализировала доказательства и выяснила, что прием витамина D не влияет на риск развития рака. С исследованием можно ознакомиться ЗДЕСЬ и ТУТ.
Во всеобъемлющем анализе рассмотрена совокупность существующих исследований, в которых ученые сосредоточились на влиянии поливитаминов и отдельных витаминов на болезни сердца и рак. Анализ показал, что употребление витамина D не влияет на риск, исход или общую смертность от этих болезней.
"У людей с низким уровнем витамина D существуют другие факторы, которые могут увеличить риск развития рака. Никогда не было доказано, что витамин D снижает риск развития рака у здоровых взрослых людей", - дал комментарий исследователь Джеффри Линдер информационному агентству Reuters.
Кроме того, клинические испытания в Соединенных Штатах, в которых участвовали более 25 000 взрослых людей не доказали, что витамин D может снизить риск развития рака. Правда, исследователи заметили возможный "сигнал" снижения смертности от рака, который требует дальнейшего изучения. Та же группа ученых обнаружила, что потребление витамина D было связано с более низким риском развития некоторых отдельных видов рака, но только среди людей без избыточного веса.
Хотя существует вероятность того, что витамин D может снизить риск некоторых видов рака, это еще не подтверждено исследованиями. В любом случае нет оснований полагать, что использование витамина D будет более эффективным, чем существующие противораковые препараты и методы лечения.
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