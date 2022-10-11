Лобода об обстрелах Украины: "Армия РФ терпит позорное поражение на нашей земле"

Первый пост певица опубликовала на своем Instagram в первой половине дня, к публикации были прикреплены фото последствия ракетных ударов по Киеву.

"Сегодняшнее утро для каждого украинца началось с массового ракетного удара, который один за одним бесчеловечно и жестоко вновь и вновь наносят войска РФ. Ракеты были направлены в каждый город Украины. На данный момент официально подтверждены взрывы в Киеве, Днепре, Львове, Тернополе и Запорожье. Больше всего пострадал Киев.

Известно, что в результате ракетного удара погибло 8 человек и 20 ранены. Точное количество жертв еще устанавливается. (к вечеру понедельника количество погибших уже достигло 14 - прим. ред.). Дорогие, берегите себя! Не игнорируйте сигналов тревоги! И не выходите из укрытий, пока не представится это возможны", - написала артистка.

К следующей публикации Лобода прикрепила видео, на котором людт укрываются от бомбежек в метро и поют украинские народные песни.

"Армия Рф терпит позорное поражение на нашей земле! За это убивает мирных людей, тех, кого пришли "освобождать"! [...] И с каждым ударом мы становимся еще сильнее, еще сплоченнее! Слава Украине!" - пишет Лобода.