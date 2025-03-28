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Пол-литра водки в день: как успешная женщина стала алкоголичкой

Перевод: rus.tvnet.lv
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Женщина со стопкой водки
Женщина со стопкой водки Фото: Pawel Michalowski/Shutterstock

"20% возможностей своего мозга я потеряла безвозвратно", - говорит она. Сколько эта умная, удачливая и публично достаточно известная женщина выпивает каждый день, не знали даже ее близкие друзья. До момента, пока ее не бросили муж и сын, друзья вообще ничего не замечали. Сейчас она не пьет три года. Но она по-прежнему алкоголик и останется им.

Когда человек представляет алкоголика, он представляет кого-то, кто сидит у Origo c "круткой". Нет, алкоголик может работать дома, провожать ребенка в школу, мужа на работу, сдавать в бухгалтерию отчеты - и все время быть пьяным.

Сначала я пила как пьют обычные люди - на тусовках, вечером по пятницам. Вечер пятницы перешел в вечер субботы, затем перешел и в вечер среды.

И тогда казалось, что можно начинать пить днем, так как вечером придет с работы муж и мы все равно продолжим, так почему бы не доставить себе приятные мгновения раньше.

У меня выросла толерантность - я могу выпить больше, мне не хватает двух бокалов вина, мне нужна половина бутылки, после этого уже и бутылки не хватает и все в таком духе. Закончила тем, что каждый день выпивала примерно пол-литра водки. И это было концом.

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