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Эти продукты можно есть даже спустя годы после истечения срока "употребить до"

Перевод: rus.postimees.ee
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Супермаркет. Снимок иллюстративный.
Супермаркет. Снимок иллюстративный. Фото: monticello/Shutterstock

По словам Йоозепа Кальюла, основателя первого в Эстонии магазина спасенных продуктов Sumena, многие люди не знают, что качество и свойства продуктов с маркировкой "употребить до" в большинстве случаев сохраняются даже месяцы и годы спустя после указанной даты, пишет Rus.Postimees.

Кальюла подчеркивает: важно различать надписи "употребить до" и "годен до". Продукты с маркировкой "годен до" не следует употреблять после окончания срока из соображений безопасности, и в магазине Sumena такие товары не продаются.

"Что касается продуктов, которые можно хранить при комнатной температуре, то "употребить до" - это всего лишь рекомендация от производителя. Эти продукты остаются полностью съедобными и зачастую не теряют вкусовых качеств даже спустя годы после указанного срока. Люди часто этого не знают и выбрасывают много хорошей еды. В среднем эстонская семья ежегодно выбрасывает еды примерно на 200 евро", - рассказал Кальюла.

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