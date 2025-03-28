Эти продукты можно есть даже спустя годы после истечения срока "употребить до"

Кальюла подчеркивает: важно различать надписи "употребить до" и "годен до". Продукты с маркировкой "годен до" не следует употреблять после окончания срока из соображений безопасности, и в магазине Sumena такие товары не продаются.

"Что касается продуктов, которые можно хранить при комнатной температуре, то "употребить до" - это всего лишь рекомендация от производителя. Эти продукты остаются полностью съедобными и зачастую не теряют вкусовых качеств даже спустя годы после указанного срока. Люди часто этого не знают и выбрасывают много хорошей еды. В среднем эстонская семья ежегодно выбрасывает еды примерно на 200 евро", - рассказал Кальюла.