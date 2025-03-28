По словам Йоозепа Кальюла, основателя первого в Эстонии магазина спасенных продуктов Sumena, многие люди не знают, что качество и свойства продуктов с маркировкой "употребить до" в большинстве случаев сохраняются даже месяцы и годы спустя после указанной даты, пишет Rus.Postimees.
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Эти продукты можно есть даже спустя годы после истечения срока "употребить до"
Кальюла подчеркивает: важно различать надписи "употребить до" и "годен до". Продукты с маркировкой "годен до" не следует употреблять после окончания срока из соображений безопасности, и в магазине Sumena такие товары не продаются.