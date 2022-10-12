На прошлой неделе состоялись похороны миллионерши, мецената и коллекционера произведений искусства Дины Зузане. Ее друг Гунтис Гадзанс, который сопровождал Зузане на нескольких светских мероприятиях, как оказалось, был не просто знакомым. Об отношениях с Диной, которые Гадзанс назвал несчастной любовью, он рассказал журналу Privātā Dzīve.
"Несчастная любовь": Дина Зузане последние месяцы жизни провела с другом на 30 лет моложе
Гадзанс, проживающий в Рауне и занимающийся восстановлением унаследованной сельской собственности, был одним из мужчин, с которыми Зузане часто видели на светских мероприятиях. Когда его попросили рассказать об отношениях с Диной Зузане, Гадзанс сказал, что они были больше чем просто приятелями: "Мы с Диной были вместе. Мы знали друг друга и раньше, но действительно сблизились только этой весной.
Это было как-то своеобразно. Мы не называли друг друга парой или семьей. Мы и сами это поняли, потому что то, что родилось между нами, на самом деле было несчастливой любовью. Потому что мы никогда не смогли бы пожениться и создать нормальную семью. У нас было так мало времени, чтобы насладиться друг другом. Жить вместе мы бы также не смогли. Потому что у каждого есть свой дом и свои вещи", - рассказал Гадзанс.
Как сообщалось, коллекционер произведений искусства и предприниматель Дина Зузане скончалась 30 сентября. В течение сорока лет она была замужем за бизнесменом и меценатом Янисом Зузансом, у них родились две дочери - Элина и Кристине, которые подарили Зузансам троих внуков.
Янис Зузанс заявил, что причиной смерти мог стать тромб. "Внезапная смерть..." - грустно сказал он.
Как ранее Гадзанс рассказал изданию Privatā Dzīve, он завел дружбу с Диной после случайной переписки в социальных сетях. Уже в первую ночь после этого вместе со своим другом он принес ей красные розы. Они стали встречаться все чаще и чаще. Так Гунтис в последнее время стал постоянным спутником Дины на мероприятиях и надежным другом.
Бизнесмен подчеркивает, что в последнее время Дина чувствовала себя любимой и окруженной заботой, и казалось, что таких эмоций ей не хватало всю жизнь. "Она всегда напоминала нам, что завтрашний день никому не обещан, надо жить сегодняшним днем, потому что мы никогда не можем знать, что и как. Она хотела жить, но не хотела обращаться к врачам", - говорит Гунтис и добавляет, что он замечал, что Дина моментами чувствовала слабость.
Зузане родилась 2 октября 1955 года в Риге, изучала юриспруденцию, долгое время руководила Мукусальским художественным салоном, а также участвовала в создании концепции художественного центра Zuzeum.
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