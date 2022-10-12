"Несчастная любовь": Дина Зузане последние месяцы жизни провела с другом на 30 лет моложе

Гадзанс, проживающий в Рауне и занимающийся восстановлением унаследованной сельской собственности, был одним из мужчин, с которыми Зузане часто видели на светских мероприятиях. Когда его попросили рассказать об отношениях с Диной Зузане, Гадзанс сказал, что они были больше чем просто приятелями: "Мы с Диной были вместе. Мы знали друг друга и раньше, но действительно сблизились только этой весной.

Это было как-то своеобразно. Мы не называли друг друга парой или семьей. Мы и сами это поняли, потому что то, что родилось между нами, на самом деле было несчастливой любовью. Потому что мы никогда не смогли бы пожениться и создать нормальную семью. У нас было так мало времени, чтобы насладиться друг другом. Жить вместе мы бы также не смогли. Потому что у каждого есть свой дом и свои вещи", - рассказал Гадзанс.