Друг Дины Зузане: Она хотела жить, но не хотела обращаться к врачам

Бизнесмен Гунтис Гадзанс, проживающий в Рауне и занимающийся восстановлением унаследованной сельской собственности, завел дружбу с Диной после случайной переписки в социальных сетях. Уже в первую ночь вместе со своим другом он принес ей красные розы. Они стали встречаться все чаще и чаще. Так Гунтис в последнее время стал постоянным спутником Дины на мероприятиях и надежным другом.

Вспоминая события того рокового дня, Гунтис сказал: "Это был единственный вечер, когда она была одна… Я был у Дины днем, потом у нее был семейный праздник, но мы созвонились в два часа ночи и пожелали друг другу спокойной ночи.

В пятницу утром я позвонил Дине, потому что мы договаривались пойти поужинать, но она не ответила… Через некоторое время мне позвонила ее дочь Кристина и сказала: "Мамы больше нет".

Бизнесмен подчеркивает, что в последнее время Дина чувствовала себя любимой и окруженной заботой, и казалось, что таких эмоций ей не хватало всю жизнь.

"Она всегда напоминала нам, что завтрашний день никому не обещан, надо жить сегодняшним днем, потому что мы никогда не можем знать, что и как. Она хотела жить, но не хотела обращаться к врачам", - говорит Гунтис и добавляет, что он замечал, что Дина моментами чувствовала слабость.

"Она жила полной жизнью и другим советовала ни в чем себе не отказывать. Она призывала принимать всех такими, какие они есть, и в каждом находить что-то хорошее, говорить это и выделять. Всегда. Многим стоило поучиться у нее, как жить и как ценить других", - говорит Гунтис.

О смерти Дины Зузане сообщил ее бывший супруг Янис Зузанс.

Зузанс указал, что причиной смерти мог стать тромб: "Внезапная смерть...".

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