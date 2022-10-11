Прокуратура оштрафовала гражданина России на 5000 евро за дачу взятки в размере 100 евро пограничнику, сообщили агентству LETA в Госпогранохране.
Гражданин России оштрафован на 5000 евро за взятку пограничнику
Гражданин России оштрафован на 5000 евро за взятку пограничнику
6 октября в пункте пограничного контроля Терехово пограничники обнаружили въехавшего в Латвию на автобусе гражданина России, который дал пограничнику взятку в размере 100 евро за пересечение государственной границы без необходимых документов.
По факту получения взятки было возбуждено уголовное дело, и прокуратура оштрафовала мужчину на 5000 евро.
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