Гражданин России оштрафован на 5000 евро за взятку пограничнику

6 октября в пункте пограничного контроля Терехово пограничники обнаружили въехавшего в Латвию на автобусе гражданина России, который дал пограничнику взятку в размере 100 евро за пересечение государственной границы без необходимых документов.

По факту получения взятки было возбуждено уголовное дело, и прокуратура оштрафовала мужчину на 5000 евро.