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Кто, кроме Токаева, поборется за пост президента Казахстана?

Deutsche Welle Анатолий Вайскопф
Кто, кроме Токаева, поборется за пост президента Казахстана?
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Президент Казахстана Касым-Жомартов Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомартов Токаев Фото: DW

В Казахстане завершился процесс выдвижения кандидатов на пост президента страны. Выборы состоятся 20 ноября. Кто поборется за президентское кресло и у кого больше шансов на победу?

11 октября 2022 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана завершила прием документов от граждан, желающих стать кандидатами в президенты страны. Внеочередные президентские выборы должны состояться 20 ноября. Психолог Фатима Бизакова, работающий в департаменте государственных доходов, любитель футбола Бакыт Жанабаев, художник Хайрулла Габжалиев и правозащитница Салтанат Турсынбекова успели подать документы в ЦИК буквально в самый последний момент.

Таким образом, вместе с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в стране сейчас 12 претендентов, желающих побороться за пост главы государства. Среди них также бывший советник премьер-министра, оппозиционно настроенный экономист, специалист в области сельского хозяйства, действующая депутат маслихата (городского представительного органа) Астаны, руководитель "Союза строителей", представитель профсоюзного движения и два бывших депутата парламента Казахстана.

Требования к претендентам

Впрочем, не все из них получат официальное удостоверение кандидата в президенты. До того, как их имена окажутся в избирательных бюллетенях, они должны выполнить целый ряд установленных законодательством Казахстана требований.

Во-первых, сдать экзамен на знание государственного казахского языка (с этим заданием пока все справляются успешно). Во-вторых, внести избирательный взнос в размере 50 минимальных заработных плат, эквивалентный 6,5 тыс. евро. Эти деньги будут возвращены, если кандидат наберет не менее 5% голосов избирателей. В-третьих, предоставить подтвержденные госорганами декларации об имеющихся у претендента и его супруги доходах, активах и обязательствах.

Но самое главное, всем уже допущенным к борьбе за президентское кресло вероятным кандидатам необходимо в течение 10 дней, то есть до 21 октября, собрать в свою поддержку не менее 118 тысяч (1% от всех избирателей) оригинальных подписей, имеющих право голоса граждан Казахстана. Причем эти подписи должны в равной мере представлять не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицу страны.

Кто может составить конкуренцию Токаеву

Внимательно следящие за стартом избирательной кампании казахстанские эксперты отмечают, что кроме действующего президента Токаева, получить документально оформленную поддержку избирателей, в лучшем случае, смогут два-три, максимум четыре претендента. Считается, что с заданием ЦИК смогут справиться известный своей проукраинской позицией и дружбой с Михаилом Саакашвили экс-депутат нижней палаты парламента Нуржан Альтаев, выдвиженец от Содружества профсоюзов Казахстана Мейрам Кажикен и ранее уже участвовавший в президентских выборах академик Жуматай Алиев. С остальными претендентами население страны практически незнакомо.

"Серьезного потенциала почти за всеми, кто подал документы в ЦИК, не просматривается. Их рейтинг находится на уровне статистической погрешности. Тогда как на стороне действующего президента в рамках наблюдаемого административного и общественного консенсуса сейчас есть политический, медийный и силовой ресурс", - заметил в беседе с DW политолог Данияр Ашимбаев.

Он уверен, что даже те, кто сумеет к 21 октября собрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку, будут конкурировать не с Токаевым, а с вновь появившимся пунктом в избирательных бюллетенях "против всех". "Эта графа, хоть и не будет учитываться при подсчете голосов, но является своеобразным символом. И всем, кто в итоге дойдет до участия в выборах, будет очень важно получить больше голосов, чем в пункте "против всех". Что касается Токаева, то он не только олицетворяет собою власть, он сейчас представляет собой альтернативу этой власти, предлагая демонополизацию, демократизацию и либерализацию страны", - подчеркнул Данияр Ашимбаев.

С новыми технологиями все возможно

Допускает, что после 21 октября останутся только два-три кандидата на президентский пост и директор некоммерческой организации "Институт национальных исследований" Бурихан Нурмухамедов. Но, в отличие от Данияра Ашимбаева, он не считает, что оставшиеся кандидаты будут играть роль своеобразных статистов.

"Новые выборные технологии позволяют практически любого человека сделать очень известным всем избирателям страны. Дело в особенностях нынешнего информационного пространства. Достаточно привлечь от десяти до двадцати активных блогеров, или "инстазвезд" с 2-3 миллионами подписчиков, как буквально за неделю их предложения и программу будут знать буквально все", - поделился с DW своей точкой зрения Бурихан Нурмухамедов.

Продолжая свою мысль, он заметил, что накануне предыдущих президентских выборов в 2019 года мало кто из казахстанцев слышал об Амиржане Косанове, который, в итоге, не только занял второе место, но и стал первым сразу в нескольких регионах страны. Кстати, сам Косанов, который еще 1 сентября заявил о своем желании в очередной раз побороться за президентский пост, накануне последнего дня приема документов отказался от участия в выборах президента в качестве претендента, заявив, что боится повторения "январских событий".

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