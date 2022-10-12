Кто, кроме Токаева, поборется за пост президента Казахстана?

Но самое главное, всем уже допущенным к борьбе за президентское кресло вероятным кандидатам необходимо в течение 10 дней, то есть до 21 октября, собрать в свою поддержку не менее 118 тысяч (1% от всех избирателей) оригинальных подписей, имеющих право голоса граждан Казахстана. Причем эти подписи должны в равной мере представлять не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицу страны.

Кто может составить конкуренцию Токаеву

Внимательно следящие за стартом избирательной кампании казахстанские эксперты отмечают, что кроме действующего президента Токаева, получить документально оформленную поддержку избирателей, в лучшем случае, смогут два-три, максимум четыре претендента. Считается, что с заданием ЦИК смогут справиться известный своей проукраинской позицией и дружбой с Михаилом Саакашвили экс-депутат нижней палаты парламента Нуржан Альтаев, выдвиженец от Содружества профсоюзов Казахстана Мейрам Кажикен и ранее уже участвовавший в президентских выборах академик Жуматай Алиев. С остальными претендентами население страны практически незнакомо.

"Серьезного потенциала почти за всеми, кто подал документы в ЦИК, не просматривается. Их рейтинг находится на уровне статистической погрешности. Тогда как на стороне действующего президента в рамках наблюдаемого административного и общественного консенсуса сейчас есть политический, медийный и силовой ресурс", - заметил в беседе с DW политолог Данияр Ашимбаев.