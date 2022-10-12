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Кто вам платит? ⟩ 231-й день войны в Украине: включения из Киева и Одессы

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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231-й день войны в Украине: включения из Киева и Одессы
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Люди укрываются в киевском метро во время обстрела украинской столицы, 10 октября 2022 года.
Люди укрываются в киевском метро во время обстрела украинской столицы, 10 октября 2022 года. Фото: EPA/ANDRII NESTERENKO/Scanpix

Еженедельная передача RUS TVNET "Кто вам платит?" закончила цикл, посвященный выборам в Латвии, и возвращается к привычному формату - обсуждению повестки. Сегодня - о новых ударах по городам Украины, разбудивших страну, а потом и весь мир утром в понедельник, 10 октября. Сегодня - 231-й день войны в Украине. Посмотрим на него глазами жителей страны. 

Гости эфира:

  • Владимир Бирюков - украинский теле- и радиоведущий, журналист, включение из Киева;
  • Михаил Кацин - украинский политический обозреватель, включение из Одессы.

Встречаемся здесь или на нашей страничке Facebook в прямом эфире с 18:00 до 19:00!

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