Еженедельная передача RUS TVNET "Кто вам платит?" закончила цикл, посвященный выборам в Латвии, и возвращается к привычному формату - обсуждению повестки. Сегодня - о новых ударах по городам Украины, разбудивших страну, а потом и весь мир утром в понедельник, 10 октября. Сегодня - 231-й день войны в Украине. Посмотрим на него глазами жителей страны.
Кто вам платит? ⟩ 231-й день войны в Украине: включения из Киева и Одессы
231-й день войны в Украине: включения из Киева и Одессы
Гости эфира:
- Владимир Бирюков - украинский теле- и радиоведущий, журналист, включение из Киева;
- Михаил Кацин - украинский политический обозреватель, включение из Одессы.
Встречаемся здесь или на нашей страничке Facebook в прямом эфире с 18:00 до 19:00!
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