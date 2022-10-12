Кто вам платит? ⟩ 231-й день войны в Украине: включения из Киева и Одессы

Еженедельная передача RUS TVNET "Кто вам платит?" закончила цикл, посвященный выборам в Латвии, и возвращается к привычному формату - обсуждению повестки. Сегодня - о новых ударах по городам Украины, разбудивших страну, а потом и весь мир утром в понедельник, 10 октября. Сегодня - 231-й день войны в Украине. Посмотрим на него глазами жителей страны.