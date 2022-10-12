VUGD: создание полноценной системы гражданской обороны требует инвестиций

Как сообщили в VUGD, при подготовке закона о гражданской обороне и управлении катастрофами был внедрен новый подход к оценке рисков и управлению катастрофами в Латвии, определяющий ответственность и обязанности каждого уровня.

Система относительно новая, и "необходимо изменение мышления и подхода", что требует времени, поэтому важна совместная работа над ее развитием и улучшением, для которой нужны запланированные и предсказуемые, а не разовые инвестиции для заполнения текущих пробелов, а также человеческие ресурсы. Также необходимо, чтобы задействованные учреждения понимали важность гражданской обороны в укреплении внутренней безопасности страны.

VUGD оценит результаты проверки Госконтроля. По мнению службы, это полезная оценка со стороны, которая позволит расставить приоритеты для дальнейшего развития системы.

Система гражданской обороны и управления катастрофами в Латвии в значительной степени является заброшенной сферой, заявил Государственный контроль по результатам ревизии этой системы после ее улучшения в 2016 году.

По итогам ревизии Госконтроль предоставил 17 рекомендаций, в том числе МВД и VUGD, которые должны быть выполнены до 31 декабря 2025 года. Планируется, что с результатами ревизии Госконтроль также обратится к премьер-министру для обсуждения ее выводов и рекомендаций.