Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает проведенные Россией "референдумы" на территории Украины, об этом сообщает "Медуза".
ООН не признала российскую аннексию украинских территорий
Генеральная ассамблея ООН в среду, 12 октября, приняла резолюцию, которая осуждает аннексию Россией четырех территорий Украины. В документе "Территориальная целостность Украины. Защита принципов устава ООН" не признаются "референдумы", проведенные на оккупированных РФ территориях Украины.
В документе говорится, что эти референдумы могут составлять основу для изменения статуса этих регионов, включая присоединение к России.
За резолюцию проголосовали 143 из 193 государств-членов ООН. Против выступили пять стран - Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. Воздержались во время голосования 35 государств, в том числе Китай и Индия. Десять стран не принимали участия в голосовании.
BREAKING— UN News (@UN_News_Centre) October 12, 2022
The UN General Assembly adopted a resolution that condemns #Russia's "illegal so-called referendums" in regions within #Ukraine's internationally-recognized borders, and demands it reverses its annexation declaration.
In favour: 143
Against: 5
Abstentions: 35 pic.twitter.com/MDDIapqTGv
Постпред России при ООН Василий Небензя предлагал проголосовать тайно, но его вариант даже не стали рассматривать.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о резолюции ООН:
"Спасибо всем 143 государствам, которые поддержали историческую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН". Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями".
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