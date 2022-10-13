ООН не признала российскую аннексию украинских территорий

Генеральная ассамблея ООН в среду, 12 октября, приняла резолюцию, которая осуждает аннексию Россией четырех территорий Украины. В документе "Территориальная целостность Украины. Защита принципов устава ООН" не признаются "референдумы", проведенные на оккупированных РФ территориях Украины.

В документе говорится, что эти референдумы могут составлять основу для изменения статуса этих регионов, включая присоединение к России.

За резолюцию проголосовали 143 из 193 государств-членов ООН. Против выступили пять стран - Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. Воздержались во время голосования 35 государств, в том числе Китай и Индия. Десять стран не принимали участия в голосовании.

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The UN General Assembly adopted a resolution that condemns #Russia's "illegal so-called referendums" in regions within #Ukraine's internationally-recognized borders, and demands it reverses its annexation declaration.



In favour: 143



Against: 5



Abstentions: 35 pic.twitter.com/MDDIapqTGv — UN News (@UN_News_Centre) October 12, 2022

Постпред России при ООН Василий Небензя предлагал проголосовать тайно, но его вариант даже не стали рассматривать.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о резолюции ООН:

"Спасибо всем 143 государствам, которые поддержали историческую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН". Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями".