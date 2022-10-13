Видео ⟩ "Человек гниет": в Бикерниекском лесу найден труп многомесячной давности

Мужчина рассказывает программе, что его друг, отойдя чуть дальше от проторенной лесной тропинки, неожиданно наткнулся на человеческий труп.

"Он позвал подойти и посмотреть. Я подошел и совершенно обалдел - зубы, вся челюсть съедены, глаз нет", - рассказывает мужчина.

Оба были пьяны, и в тот момент решили никому не рассказывать об увиденном. Однако наутро мужчина понял, что совесть не позволяет ему молчать об увиденном, и обратился в полицию.

"Неважно, какой человек, но он гниет. Говорят, уже два месяца как мертв, представляете!", - эмоционально воскликнул невольный свидетель.

Возраст и пол найденного человека пока не известны, однако в полиции говорят, что тело находится там давно.

Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке