Самый простой способ заготовки цидонии с сахаром на зиму

Оказывается, избежать надоедливой процедуры нарезки айвы можно достаточно просто - натерев, измельчив или отправив в блендер твердые плоды, причем со всеми косточками.

Приготовление:

1. Сначала тщательно промойте цидонию, при необходимости протрите ее губкой.

2. Затем измельчите плоды, выбирая наиболее удобный способ и прибор: терку, кухонный комбайн или даже старую добрую мясорубку.

3. Полученную массу выкладывают в чистые банки нужного размера, чередуя слои с сахаром, следя за тем, чтобы соотношение массы плодов и сахара было 1:1 и верхний слой был сахарным.

4. Можно также измельченную массу пересыпать в емкость большего размера, добавить сахар (1:1), перемешать, оставить на ночь и на следующий день разлить по банкам.

5. Банки закрыть крышками, предварительно обработанными кипятком, и хранить в холодильнике или другом темном, прохладном месте, используя по мере необходимости, добавляя витаминный сироп в горячие напитки, кремы для тортов, поливая блины на завтрак!

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