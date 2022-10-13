Сейм принял закон о лоббировании

Как сообщает пресс-служба парламента, закон предусматривает, что регистр представления интересов и система декларирования, которые будет содержать Регистр предприятий, начнут работать с 1 сентября 2025 года.

Закон пока не предусматривает административных наказаний за нарушения требований. Как заявила ответственная за законопроект комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, такое решение принято в связи с тем, что нормы закона достаточно сложны, поэтому было бы неправильно сразу наказывать кого-то, кто допустил нарушения непреднамеренно, неправильно истолковав нормы закона.

Целью закона является обеспечение открытости процесса представления интересов, чтобы повысить доверие общества к властям и лоббистам, участвующим в инициировании, разработке, принятии или применении решений, а также обеспечение справедливых и равных возможностей для всех заинтересованных лиц участвовать в процессах лоббирования.

"У каждого есть право обратиться в парламент со своей идеей, изложением проблемы и попросить принять те или иные поправки. Этот процесс должен быть отслеживаемым и открытым, поскольку в настоящее время существует большое недоверие общества к тому, как принимаются различные решения", - сказал председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс.

Закон определяет понятие представительства интересов и представителя интересов, устанавливает обязанность лоббистов регистрироваться, а также систему декларирования деятельности по представлению интересов. В законе также сформулированы обязанности представителей интересов и государственных органов и перечислены ограничения на деятельность в процессе представления интересов.