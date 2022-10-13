Российские власти сообщили о первых мобилизованных, погибших на фронте

"К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов", - говорится в заявлении пресс-службы правительства региона.

Первое официальное заявление о смерти мобилизованных на фронте прозвучало спустя всего три недели после объявления "частичной" мобилизации.

Кроме того местные власти пообещали выплатить родственникам погибших по миллиону рублей в дополнение к федеральным выплатам.

Первые сообщения о мобилизованных, погибших в Украине, стали поступать в начале этой недели, но власти их не комментировали. Так, 10 сентября издание "Вечерний Карпинск" написало о том, что трех мобилизованных погибли под Херсоном, а 12 октября глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказал, что под Лисичанском погиб адвокат из Петербурга.