Наезд на толпу в Ливерпуле: водителя подозревают в управлении машиной под воздействием наркотиков

Британская полиция сообщила, что мужчине, который, предположительно, наехал на людей во время победного парада футбольного клуба «Ливерпуль», предъявлены подозрения в управлении машиной под воздействием наркотиков.
В понедельник автомобиль врезался в толпу, собравшуюся в центре Ливерпуля, чтобы отметить победу клуба в английской Премьер-лиге. За несколько минут до происшествия через это место проехал открытый автобус, в котором находились игроки «Ливерпуля» с кубком.
Пострадали несколько десятков человек, некоторые получили серьезные травмы.
Уже через два часа после инцидента полицейские сообщили, что задержанный — белый британец 53 лет.
Во вторник полицейские уточнили на пресс-конференции, что этот человек был арестован по подозрению в попытке убийства, опасном вождении и управлении транспортным средством под воздействием наркотиков. Имя подозреваемого по-прежнему не оглашается, однако известно, что он живет в районе Вест-Дарби в Ливерпуле.
Полиция графства Мерсисайд, ведущая расследование, снова заявила, что наезд не связан с терроризмом.
После происшествия многие выразили недоумение, каким образом автомобиль смог проехать к месту проведения парада — с учетом всех мер безопасности.
На пресс-конференции во вторник полицейские объяснили, что въехавшая в толпу машина проследовала за каретой скорой помощи, для которой были открыты заграждения. Врачи направлялись, чтобы оказать помощь человеку с сердечным приступом.
«У нас не было никаких разведанных, которые бы свидетельствовали о том, что может случиться происшествие такого рода», — сказала журналистам представитель полиции Дженни Симс.
Уроки нападения в Саутпорте
Корреспонденты Би-би-си обращают внимание на то, что полиция очень быстро назвала гражданство и расовую принадлежность подозреваемого.
Это решение демонстрирует, что власти сделали выводы из нападения в Саутпорте прошлым летом, когда погибли три девочки.
Тогда полицейские не спешили публиковать данные о задержанном, что вызвало волну спекуляций в социальных сетях и в итоге вылилось в погромы и столкновения с полицией, продолжавшиеся несколько недель. Некоторые были убеждены, что к этому нападению были причастны мигранты, что оказалось не соответствующим действительности.
Обычно при аресте подозреваемого полицейские силы Англии и Уэльса просто сообщают возраст человека и место его задержания.
Что известно о происшествии и пострадавших
Во вторник мэр Ливерпуля Стив Ротерам заявил, что «в больнице остаются четыре человека, которые находятся в очень плохом состоянии». Всего в больницу попали 50 пострадавших; двое, в том числе один ребенок, получили серьезные травмы.
По состоянию на середину вторника 11 человек остаются в больнице. В общей сложности пострадали 65 человек.
«Мы призываем людей не заниматься домыслами относительно обстоятельств сегодняшнего инцидента, — говорилось в заявлении полиции после инцидента. — Продолжается масштабное расследование, во время которого будут установлены все обстоятельства, приведшие к столкновению».
Чтобы составить картину происходившего, отдел Би-би-си по проверке данных BBC Verify проанализировал более десятка видеороликов, опубликованных в социальных сетях. На них запечатлен момент наезда машины на толпу и предшествовавшие ему события.
Пока удалось выделить четыре ключевых момента:
- Одно из первых проверенных видео показывает серый автомобиль Ford на Дейл-стрит, который пытается проехать через толпу, а затем дает задний ход и наезжает на кого-то. Один человек бьет по машине кулаком, другой пинает ее, после чего автомобиль снова дает задний ход, а затем внезапно ускоряется и едет вперед. Кто-то разбивает заднее стекло автомобиля, когда тот уезжает.
- На следующих видеороликах автомобиль виден на Уотер-стрит, примерно в 210 метрах от места первого происшествия. Полиция пытается контролировать ситуацию. Затем автомобиль на скорости въезжает в толпу, сбивая десятки людей.
- Затем на кадрах видно, что автомобиль остановился, его заднее стекло полностью разбито. Его быстро окружает разъяренная толпа, а полиция образует круг вокруг автомобиля.
- На более поздних видеороликах видно, как на место происшествия прибывают скорая помощь и полиция. Пострадавшим оказывают помощь на месте, а другие люди вступают в конфликт с полицейскими.
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Би-би-си удалось поговорить с несколькими свидетелями произошедшего.
28-летний Мэтью О'Кэрролл из Ранкорна сказал, что автомобиль двигался с «приличной» скоростью и что водитель сигналил, проезжая через толпу.
Женщина по имени Челси, бывшая на параде со своей подругой и дочерью подруги, сказала, что автомобиль «пролетел мимо нас» и мог бы сбить их, если бы не сигналил.
Репортер Би-би-си Мэтт Коул описал, как машина протаранила толпу, «просто не останавливаясь». Он добавил, что за автомобилем гналась группа мужчин, «пытавшихся бить по бокам и бросать в нее предметы».
Другой свидетель, Гарри Рашид, сказал, что он также видел, как люди били по окнам автомобиля, прежде чем он протаранил толпу, а некоторым людям удалось на мгновение открыть дверь.
По словам еще одного очевидца, Росса Уэлша, машина проехала под знак «Дорога закрыта», и он слышал не только сигнал, но и скрежет тормозов и покрышек.
На месте происшествия весь день работают следователи и судмедэксперты.