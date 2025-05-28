Наезд на толпу в Ливерпуле: водителя подозревают в управлении машиной под воздействием наркотиков

«У нас не было никаких разведанных, которые бы свидетельствовали о том, что может случиться происшествие такого рода», — сказала журналистам представитель полиции Дженни Симс.

Уроки нападения в Саутпорте

Корреспонденты Би-би-си обращают внимание на то, что полиция очень быстро назвала гражданство и расовую принадлежность подозреваемого.

Улица, на которой произошел наезд, утром следующего дня Фото: PA Media

Это решение демонстрирует, что власти сделали выводы из нападения в Саутпорте прошлым летом, когда погибли три девочки.

Тогда полицейские не спешили публиковать данные о задержанном, что вызвало волну спекуляций в социальных сетях и в итоге вылилось в погромы и столкновения с полицией, продолжавшиеся несколько недель. Некоторые были убеждены, что к этому нападению были причастны мигранты, что оказалось не соответствующим действительности.

Обычно при аресте подозреваемого полицейские силы Англии и Уэльса просто сообщают возраст человека и место его задержания.

Что известно о происшествии и пострадавших

Во вторник мэр Ливерпуля Стив Ротерам заявил, что «в больнице остаются четыре человека, которые находятся в очень плохом состоянии». Всего в больницу попали 50 пострадавших; двое, в том числе один ребенок, получили серьезные травмы.

По состоянию на середину вторника 11 человек остаются в больнице. В общей сложности пострадали 65 человек.

Полицейские везут пострадавшего на носилках Фото: Getty Images