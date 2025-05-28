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Наезд на толпу в Ливерпуле: водителя подозревают в управлении машиной под воздействием наркотиков

BBC
Сотрудники экстренных служб на месте происшествия

Британская полиция сообщила, что мужчине, который, предположительно, наехал на людей во время победного парада футбольного клуба «Ливерпуль», предъявлены подозрения в управлении машиной под воздействием наркотиков.

В понедельник автомобиль врезался в толпу, собравшуюся в центре Ливерпуля, чтобы отметить победу клуба в английской Премьер-лиге. За несколько минут до происшествия через это место проехал открытый автобус, в котором находились игроки «Ливерпуля» с кубком.

Пострадали несколько десятков человек, некоторые получили серьезные травмы.

Уже через два часа после инцидента полицейские сообщили, что задержанный — белый британец 53 лет.

Во вторник полицейские уточнили на пресс-конференции, что этот человек был арестован по подозрению в попытке убийства, опасном вождении и управлении транспортным средством под воздействием наркотиков. Имя подозреваемого по-прежнему не оглашается, однако известно, что он живет в районе Вест-Дарби в Ливерпуле.

Полиция графства Мерсисайд, ведущая расследование, снова заявила, что наезд не связан с терроризмом.

После происшествия многие выразили недоумение, каким образом автомобиль смог проехать к месту проведения парада — с учетом всех мер безопасности.

На пресс-конференции во вторник полицейские объяснили, что въехавшая в толпу машина проследовала за каретой скорой помощи, для которой были открыты заграждения. Врачи направлялись, чтобы оказать помощь человеку с сердечным приступом.

«У нас не было никаких разведанных, которые бы свидетельствовали о том, что может случиться происшествие такого рода», — сказала журналистам представитель полиции Дженни Симс.

Уроки нападения в Саутпорте

Корреспонденты Би-би-си обращают внимание на то, что полиция очень быстро назвала гражданство и расовую принадлежность подозреваемого.

Улица, на которой произошел наезд, утром следующего дня

Это решение демонстрирует, что власти сделали выводы из нападения в Саутпорте прошлым летом, когда погибли три девочки.

Тогда полицейские не спешили публиковать данные о задержанном, что вызвало волну спекуляций в социальных сетях и в итоге вылилось в погромы и столкновения с полицией, продолжавшиеся несколько недель. Некоторые были убеждены, что к этому нападению были причастны мигранты, что оказалось не соответствующим действительности.

Обычно при аресте подозреваемого полицейские силы Англии и Уэльса просто сообщают возраст человека и место его задержания.

Что известно о происшествии и пострадавших

Во вторник мэр Ливерпуля Стив Ротерам заявил, что «в больнице остаются четыре человека, которые находятся в очень плохом состоянии». Всего в больницу попали 50 пострадавших; двое, в том числе один ребенок, получили серьезные травмы.

По состоянию на середину вторника 11 человек остаются в больнице. В общей сложности пострадали 65 человек.

Полицейские везут пострадавшего на носилках

«Мы призываем людей не заниматься домыслами относительно обстоятельств сегодняшнего инцидента, — говорилось в заявлении полиции после инцидента. — Продолжается масштабное расследование, во время которого будут установлены все обстоятельства, приведшие к столкновению».

Скриншоты

Чтобы составить картину происходившего, отдел Би-би-си по проверке данных BBC Verify проанализировал более десятка видеороликов, опубликованных в социальных сетях. На них запечатлен момент наезда машины на толпу и предшествовавшие ему события.

Пока удалось выделить четыре ключевых момента:

  1. Одно из первых проверенных видео показывает серый автомобиль Ford на Дейл-стрит, который пытается проехать через толпу, а затем дает задний ход и наезжает на кого-то. Один человек бьет по машине кулаком, другой пинает ее, после чего автомобиль снова дает задний ход, а затем внезапно ускоряется и едет вперед. Кто-то разбивает заднее стекло автомобиля, когда тот уезжает.
  2. На следующих видеороликах автомобиль виден на Уотер-стрит, примерно в 210 метрах от места первого происшествия. Полиция пытается контролировать ситуацию. Затем автомобиль на скорости въезжает в толпу, сбивая десятки людей.
  3. Затем на кадрах видно, что автомобиль остановился, его заднее стекло полностью разбито. Его быстро окружает разъяренная толпа, а полиция образует круг вокруг автомобиля.
  4. На более поздних видеороликах видно, как на место происшествия прибывают скорая помощь и полиция. Пострадавшим оказывают помощь на месте, а другие люди вступают в конфликт с полицейскими.

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Би-би-си удалось поговорить с несколькими свидетелями произошедшего.

28-летний Мэтью О'Кэрролл из Ранкорна сказал, что автомобиль двигался с «приличной» скоростью и что водитель сигналил, проезжая через толпу.

Женщина по имени Челси, бывшая на параде со своей подругой и дочерью подруги, сказала, что автомобиль «пролетел мимо нас» и мог бы сбить их, если бы не сигналил.

Репортер Би-би-си Мэтт Коул описал, как машина протаранила толпу, «просто не останавливаясь». Он добавил, что за автомобилем гналась группа мужчин, «пытавшихся бить по бокам и бросать в нее предметы».

Другой свидетель, Гарри Рашид, сказал, что он также видел, как люди били по окнам автомобиля, прежде чем он протаранил толпу, а некоторым людям удалось на мгновение открыть дверь.

По словам еще одного очевидца, Росса Уэлша, машина проехала под знак «Дорога закрыта», и он слышал не только сигнал, но и скрежет тормозов и покрышек.

На месте происшествия весь день работают следователи и судмедэксперты.

BBC
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