Характер деформации позволяет на данный момент исключить версию о вмешательстве третьих лиц, сообщила компания PERN. Принимаются меры по скорейшему ремонту трубопровода для возобновления прокачки нефти.
Оператор пока исключает диверсию на нефтепроводе "Дружба"
Польский оператор нефтепровода "Дружба", по которому нефть поступает из России в Германию, предварительно исключил диверсию как возможную причину утечки на трубопроводе. "Удалив большую часть загрязнений в районе повреждения нефтепровода, технические службы PERN нашли место утечки. Из первичных выводов и характера деформации трубопровода следует, что на данный момент вмешательство третьих лиц исключается", - говорится в сообщении компании, обнародованном вечером в среду, 12 октября.
В то же время оператор уточнил, что продолжается детальное обследование для выяснения причин аварии и ремонта трубопровода с целью скорейшего возобновления прокачки нефти. Накануне компания PERN сообщила об утечке на одной из двух веток западного участка нефтепровода "Дружба", по которой нефть поступает в Германию. Вторая ветка "Дружбы" работает в штатном режиме.
Польские пожарные накануне вечером откачали крупные объемы разлившейся нефти на кукурузном поле над поврежденной ниткой трубопровода. "Дружба" - один из крупнейших в мире нефтепроводов, по которому топливо доставляется в целый ряд стран Центральной Европы. На нем есть как наземные, так и подземные участки.
Взрывы на "Северный потоках"
Авария на "Дружбе" напомнила о предполагаемой диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в конце сентября. Полиция Швеции, обследовавшая места утечек, пришла к выводу, что газопроводы были повреждены в результате взрывов. Шведские власти отказались делиться результатами расследования с Россией, которая на Западе является одной из подозреваемых в диверсии.
Президент России Владимир Путин в конце сентября заявил, что взрывы на "Северных потоках" устроили "англосаксы". 12 октября он сказал, что случившееся мог организовать тот, кто "технически способен сделать такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, был пойман за руку, но остался безнаказанным".