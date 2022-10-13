В среду, 12 октября, в 19:00, патрулируя окрестности Юглы, сотрудники Рижской муниципальной полиции заметили пошатывающегося мужчину на остановке общественного транспорта. После остановки автомобиля, когда мужчина оказался позади него, правоохранители услышали громкий удар по кузову транспортного средства, сообщает Рижская муниципальная полиция в социальной сети Facebook.
С бутылкой шампанского против автомобиля полиции: на Югле задержан мужчина
Выйдя из машины, правоохранители обнаружили упомянутого мужчину на земле за автомобилем. У 32-летнего мужчины был расцарапан лоб, а в руке была бутылка шампанского. В ходе беседы с ним у правоохранителей возникло подозрение, что человек находился под воздействием наркотических веществ. При досмотре вещей мужчины были обнаружены один использованный и несколько нераспакованных шприцев, большая коробка конфет, бутылка оливкового масла и три упаковки кокосового масла.
Вскоре выяснилось, что до этого мужчина побывал в ближайшем винном магазине и украл оттуда бутылку шампанского.
Принимая во внимание то, что служебный автомобиль муниципальной полиции получил повреждения от удара, а задержанный при падении ударился головой, на место происшествия прибыла бригада Скорой медицинской помощи и экипаж Государственной полиции, которые взяли на себя работу на месте происшествия.
После осмотра мужчины врачи приняли решение, что человека необходимо госпитализировать, после чего его доставили в больницу в сопровождении муниципальной полиции.
Представительнице ограбленного магазина тем временем посоветовали обратиться в полицию, которая оценит ответственность мужчины и выяснит, не были ли похищены другие вещи, обнаруженные у задержанного.
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