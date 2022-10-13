С бутылкой шампанского против автомобиля полиции: на Югле задержан мужчина

Выйдя из машины, правоохранители обнаружили упомянутого мужчину на земле за автомобилем. У 32-летнего мужчины был расцарапан лоб, а в руке была бутылка шампанского. В ходе беседы с ним у правоохранителей возникло подозрение, что человек находился под воздействием наркотических веществ. При досмотре вещей мужчины были обнаружены один использованный и несколько нераспакованных шприцев, большая коробка конфет, бутылка оливкового масла и три упаковки кокосового масла.

Вскоре выяснилось, что до этого мужчина побывал в ближайшем винном магазине и украл оттуда бутылку шампанского.

Принимая во внимание то, что служебный автомобиль муниципальной полиции получил повреждения от удара, а задержанный при падении ударился головой, на место происшествия прибыла бригада Скорой медицинской помощи и экипаж Государственной полиции, которые взяли на себя работу на месте происшествия.

После осмотра мужчины врачи приняли решение, что человека необходимо госпитализировать, после чего его доставили в больницу в сопровождении муниципальной полиции.

Представительнице ограбленного магазина тем временем посоветовали обратиться в полицию, которая оценит ответственность мужчины и выяснит, не были ли похищены другие вещи, обнаруженные у задержанного.