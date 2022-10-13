Полиция разыскивает Валерию 2010 года рождения из Кенгарагса

Девочка вышла из своего дома на улице Вишкю в Риге в понедельник, 10 октября, в 16:30, и до сих пор не вернулась домой. Возможно, она находится с подругой.

Приметы Валерии: рост 1,62 м, длинные каштановые волосы, голубые глаза, худощавое телосложение, пирсинг в носу, родинка на левой щеке.

Была одета в черную ветровку, темные спортивные штаны, черную спортивную обувь.

Госполиция призывает ознакомиться с фотографией Валерии и отозваться всех, у кого имеется информация о ее текущем местонахождении, позвонив по телефону 110!

Valerija Miņina. Фото: Valsts policija