Кенгарагское отделение Государственной полиции разыскивает без вести пропавшую Валерию Минину 2010 года рождения.
Полиция разыскивает Валерию 2010 года рождения из Кенгарагса
Полиция разыскивает Валерию 2010 года рождения из Кенгарагса
Девочка вышла из своего дома на улице Вишкю в Риге в понедельник, 10 октября, в 16:30, и до сих пор не вернулась домой. Возможно, она находится с подругой.
Приметы Валерии: рост 1,62 м, длинные каштановые волосы, голубые глаза, худощавое телосложение, пирсинг в носу, родинка на левой щеке.
Была одета в черную ветровку, темные спортивные штаны, черную спортивную обувь.
Госполиция призывает ознакомиться с фотографией Валерии и отозваться всех, у кого имеется информация о ее текущем местонахождении, позвонив по телефону 110!
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