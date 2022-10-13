В Финляндии жителей призвали запастись таблетками йода

Руководство министерства по этому вопросу в последний раз обновлялось в 2002 году, но разрабатываемые в настоящее время рекомендации основаны на тех рекомендациях, которые были выпущены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2017 году.

Представители министерства указали, что рекомендация распространяется только на людей в возрасте от трех до 40 лет, поскольку в этой возрастной группе существует потенциальный риск облучения.

"В случае аварии на атомной электростанции в окружающую среду может попасть радиоактивный йод, который может накапливаться в щитовидной железе. Он наиболее вреден для детей, у которых повышен риск развития рака щитовидной железы из-за высокой радиации", - говорится в сообщении министерства.

В заявлении также говорится, что в случае такой чрезвычайной ситуации основной способ защитить себя от опасного излучения - укрыться в помещении.

Министерство также заявило, что одна доза таблеток йода обычно обеспечивает достаточную защиту.

Рекомендуемая разовая доза для людей в возрасте 12-40 лет, находящихся в опасной радиационной обстановке, составляет 130 миллиграммов йодида калия. Для детей старше трех лет рекомендуется половина этой дозы.

Вскоре после заявления министерства крупнейшая аптечная сеть Финляндии Yliopiston Apteekki сообщила, что запасы таблеток йода по всей стране практически распроданы.