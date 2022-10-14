Сегодня, 14 октября, отмечается Всемирный день яиц. В честь праздника, а также для того, чтобы напомнить о важности яиц в ежедневном рационе, Латвийская Объединенная ассоциация птицеводства (LAPNA) собрала наиболее важные аргументы в пользу употребления этого продукта.
Пять фактов о яйцах: почему их стоит употреблять в пищу регулярно
"Яйца - полезный и легкодоступный источник полноценного белка и других полезных питательных веществ, необходимых для сбалансированного рациона и позволяющих сохранять радость жизни", - добавляет исполнительный директор LAPNA Анна Эрлиха.
В рамках празднования Всемирного дня яиц в Риге и Иецаве состоятся флешмобы и различные другие связанные с яйцами мероприятия. 14 октября в 11:00 на Домской площади при участии добровольцев будет создан отличительный знак движения "Яйца - это сила!" площадью примерно 100 кв.м. Там же будет и бусик поваров движения "Яйца - это сила!", которые предложат бесплатно отведать различные блюда из яиц. В свою очередь, в субботу, 15 октября с 11:30 на подобное мероприятие на стадионе Иецавы приглашается каждый, кто любит яйца, спорт и активный образ жизни. Каждый участник мероприятия получит подарок.
Яйца помогают достижению фитнес-целей
Протеин - одно из наиболее важных питательных веществ, необходимым для тех, кто регулярно тренируется. Употребление высококачественного белка после тренировки поможет восстановлению мышц и запасов энергии, а также стимулирует рост новых мышц. Это означает, что результаты работы в спортзале можно будет увидеть раньше.
Исследования свидетельствуют, что хотя мышцы восстановятся и самостоятельно, однако достаточное количество протеина через два часа после тренировки поможет организму восстановиться быстрее, а также способствует более эффективному росту мускулов. Важно, что употребления яйца целиком стимулирует рост мышц и позволяет организму восстанавливаться быстрее, чем употребление только белка.
Международное общество спортивного питания рекомендует спортсменам выбирать полноценные источники белка, например, яйца, для стимулирования синтеза протеинов в мышцах. Это естественный процесс производства протеина, чтобы исправить повреждения в мышцах, полученные в результате интенсивной нагрузки. Общество также утверждает, что яйца можно включать в рацион в течение всего дня, потому что они легко сочетаются с большинством блюд, а также их легко взять с собой.
Непревзойденная сила холина
Еще недавно роль холина в сбалансированном рационе в большой степени игнорировалась. Холин - малоизвестное питательное вещество, содержащееся в яйцах, необходимое для нормальной жизнедеятельности организма и здоровья человека. Большое значение холин имеет и для здоровья мозга, как в отношении развития мозга у детей в период беременности, так и для нормальной деятельности мозга у взрослых, например, памяти и мышления, однако многие люди не соблюдают рекомендуемую дозу.
Холин играет и существенную роль в работе печени, жировому обмену и нормальной работе сердца и кровеносных сосудов. Эксперты рекомендуют мужчинам и женщинам старше 19 лет употреблять 550 мг и 425 мг холина в день соответственно.
Яйца - второй после говяжьей печени источник холина. Два яйца в день обеспечивают организм почти 300 мг холина, что является более, чем половиной рекомендуемой ежедневной дозы.
Не нужно беспокоиться о холестерине
Несколько десятилетий назад считалось, что употребление яичных желтков может повышать уровень холестерина в крови, что в конце концов может увеличить риск сердечного приступа и инсульта. Однако новейшие исследования Американской ассоциации кардиологов подтверждают, что употребление яиц в рамках сбалансированного рациона существенно не влияет на уровень холестерина в крови и поэтому не увеличивает для большинства людей риск кардиологических заболеваний. Напротив, употребление яиц фактически способствует снижению уровня холестерина.
Яйца как союзник для контроля за весом
Яйца играет важную роль в поддержании здорового веса и соблюдении сбалансированного рациона. Содержание калорий в пищевых продуктах – очень важный фактор, определяющий роль пищи в контроле за весом. Одно яйцо содержит 6 граммов протеина и всего 70 калорий, что позволяет продлить ощущение сытости.
Яйца насыщают организм необходимыми питательными веществами, при этом человек употребляет небольшое количество калорий.
Доказано, что пищевые продукты с высоким содержанием белка уменьшают аппетит и продлевают ощущение сытости, по сравнению с пищей, богатой углеводами или жирами, хотя они могут содержать одинаковое количество калорий.
Яйца могут способствовать улучшению обмена веществ. Питаясь продуктами богатыми протеином, в краткосрочной перспективе можно лучше стимулировать обмен веществ, чем при помощи углеводов или жиров, потому что необходимо большее количество энергии.
Отличное решение для тех, у кого организме нехватка витамина D
Витамин D имеет решающее значение в вопросе сохранения здоровья. Его главная функция способствовать всасыванию кальция и фосфора, а также метаболизму, помогает сохранять здоровые кости и зубы. Витамин D также помогает регулировать и поддерживать иммунную систему. Помимо этой первичной пользы, есть также результаты исследований, свидетельствующих о том, что он играет роль и в уменьшении депрессии, защите от некоторых видов рака и лечении острых инфекций верхних дыхательных путей, в том числе простуды и гриппа.
Яйца - не только вкусное, но еще и прекрасно насыщающее блюдо. Яйца к тому же легкодоступная и намного более дешевая альтернатива по сравнению с добавками витамина D. Это идеальный выбор для тех, кто хочет компенсировать нехватку витамина D. Особенно, в климатических условиях Латвии, важно найти альтернативные источники витамина D, который летом возможно получали с солнечными лучами.
Движение LAPNA "Яйца - сила!" продолжает информировать общество о различных нюансах, связанных с употреблением яиц в ежедневном рационе, в том числе и о стандартах ЕС, направленный на соблюдение благополучия кур-несушек, а также безопасности яиц как продукта питания.
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