Пять фактов о яйцах: почему их стоит употреблять в пищу регулярно

Исследования свидетельствуют, что хотя мышцы восстановятся и самостоятельно, однако достаточное количество протеина через два часа после тренировки поможет организму восстановиться быстрее, а также способствует более эффективному росту мускулов. Важно, что употребления яйца целиком стимулирует рост мышц и позволяет организму восстанавливаться быстрее, чем употребление только белка.

Международное общество спортивного питания рекомендует спортсменам выбирать полноценные источники белка, например, яйца, для стимулирования синтеза протеинов в мышцах. Это естественный процесс производства протеина, чтобы исправить повреждения в мышцах, полученные в результате интенсивной нагрузки. Общество также утверждает, что яйца можно включать в рацион в течение всего дня, потому что они легко сочетаются с большинством блюд, а также их легко взять с собой.

Непревзойденная сила холина

Еще недавно роль холина в сбалансированном рационе в большой степени игнорировалась. Холин - малоизвестное питательное вещество, содержащееся в яйцах, необходимое для нормальной жизнедеятельности организма и здоровья человека. Большое значение холин имеет и для здоровья мозга, как в отношении развития мозга у детей в период беременности, так и для нормальной деятельности мозга у взрослых, например, памяти и мышления, однако многие люди не соблюдают рекомендуемую дозу.