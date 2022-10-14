Представитель Украины в ООН с биноклем пытается увидеть, кто поддерживает Россию

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица поделился изображением, на котором видна главная штаб-квартира ООН в Нью-Йорке и дописал: "О, Боже! Не могу разглядеть! Сколько вы сказали, что проголосовали за Россию? 4? Божечки...".

Oh God! Can’t see it! How many you said voted for Russia? 4? Blimey! … pic.twitter.com/dl7cTet8LV — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 13, 2022

Агентство Reuters сообщило, что фотография, на которой Кислица запечатлен с биноклем, была сделана незадолго до голосования, которое прошло в среду, 12 октября.

Напомним, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает проведенные Россией "референдумы" на территории Украины.

За резолюцию проголосовали 143 из 193 государств-членов ООН. Против выступили пять стран - Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. Воздержались во время голосования 35 государств, в том числе Китай и Индия. Десять стран не принимали участия в голосовании.

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The UN General Assembly adopted a resolution that condemns #Russia's "illegal so-called referendums" in regions within #Ukraine's internationally-recognized borders, and demands it reverses its annexation declaration.



In favour: 143



Against: 5



Abstentions: 35 pic.twitter.com/MDDIapqTGv — UN News (@UN_News_Centre) October 12, 2022

Постпред России при ООН Василий Небензя предлагал проголосовать тайно, но его вариант даже не стали рассматривать.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о резолюции ООН:

"Спасибо всем 143 государствам, которые поддержали историческую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН". Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями".