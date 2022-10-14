Пт, 14.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Представитель Украины в ООН с биноклем пытается увидеть, кто поддерживает Россию

rus.tvnet.lv
Представитель Украины в ООН с биноклем пытается увидеть, кто поддерживает Россию
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 1
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: @SergiyKyslytsya/"Twitter"

Только четыре государства проголосовали против наказания России за осуществленную ею аннексию украинских регионов. Представитель Украины в Объединенной организации Объединенных Наций (ООН) использовал бинокль, чтобы в списке из 183 стран увидеть четырех союзника России, сообщает Insider.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица поделился изображением, на котором видна главная штаб-квартира ООН в Нью-Йорке и дописал: "О, Боже! Не могу разглядеть! Сколько вы сказали, что проголосовали за Россию? 4? Божечки...".

Агентство Reuters сообщило, что фотография, на которой Кислица запечатлен с биноклем, была сделана незадолго до голосования, которое прошло в среду, 12 октября.

Напомним, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает проведенные Россией "референдумы" на территории Украины.

За резолюцию проголосовали 143 из 193 государств-членов ООН. Против выступили пять стран - Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. Воздержались во время голосования 35 государств, в том числе Китай и Индия. Десять стран не принимали участия в голосовании.

Постпред России при ООН Василий Небензя предлагал проголосовать тайно, но его вариант даже не стали рассматривать.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о резолюции ООН:

"Спасибо всем 143 государствам, которые поддержали историческую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН". Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх