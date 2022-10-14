За изнасилование молодой девушки в Павилосте задержан гражданин Литвы

7 июля прошлого года в полицию поступило сообщение об изнасиловании молодой женщины на пляже в Павилосте. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, а в районе Павилосты были развернуты экипажи для поиска нападавшего.

После создания фоторобота информация о поиске преступника была опубликована в СМИ. Отклик был высоким, и люди активно сообщали о мужчинах, которые визуально напоминали нападавшего. Всего правоохранители проверили более 500 человек, из них 100 как потенциальных злоумышленников, но безрезультатно. У полиции был образец ДНК нападавшего.

В ходе расследования были получены обширные записи с камер видеонаблюдения Павилосты, в том числе от частных лиц - всего 720 часов.

В феврале по изъятым видеоматериалам удалось установить еще одного человека, который визуально соответствовал злоумышленнику. Им оказался гражданин Литвы 2004 года рождения, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним. Латвийская полиция начала сотрудничать со своими литовскими коллегами, насильника опознала потерпевшая, а ДНК совпала. В результате молодой человек был задержан в середине сентября этого года.

Он не признает своей вины, однако улики говорят об обратном, и сейчас дело передано в Южнокурземскую прокуратуру для начала уголовного преследования. Молодого человека доставили в Латвию, где он помещен под арест. Ранее он не попадал в поле зрения полиции в Латвии, не был судим и в Литве.

"Человек был в Павилосте, и люди его видели, но в то время им казалось, что он не соответствует описанию того, которого искали. Если бы люди дали информацию немедленно, несмотря на свои сомнения, я думаю, что мы арестовали его в тот же день или на следующий день, потому что на следующий день он все еще был в Латвии и не похоже, чтобы собирался бежать", - сказал Брижс.

Согласно Уголовному закону, изнасилование наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.