За участие в войне в Украине обвинения предъявлены 15 гражданам Латвии

На данный момент в производстве VDD находятся четыре уголовных процесса против четырех лиц - граждан Латвии, которых спецслужбы подозревают в участии в войне в Украине на стороне вооруженных сил России.

Всего же с момента полномасштабного российского вторжения в Украину VDD возбудила семь уголовных процессов по подозрению в указанном преступлении. В трех случаях служба уже завершила расследование и передала материалы в прокуратуру, предложив начать уголовное преследование подозреваемых.

Кроме того, VDD проверяет информацию о возможном незаконном участии в войне в Украине и некоторых других лиц.

Ранее уже сообщалось, что в 2015 году Сейм принял поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за незаконное участие в вооруженных конфликтах за рубежом. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с последующим пробационным надзором до трех лет.

Например, в апреле этого года Рижский городской суд приговорил гражданина Латвии, задержанного осенью 2024 года в Шкилбенской волости, к шести годам лишения свободы и двум годам пробационного надзора за незаконное участие в боевых действиях на территории Украины в составе российской армии и за умышленное незаконное пересечение внешней государственной границы Латвии.

Суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым, который признал свою вину и согласился на предложенное наказание.