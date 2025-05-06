Разведка назвала причину, почему Лукашенко не отправляет войска в Украину

Начиная с 2023 года российские и белорусские официальные лица неоднократно заявляли о размещении российского нестратегического ядерного оружия на территории Беларуси. Сам Лукашенко не раз говорил, что такое вооружение уже находится в стране. Однако, несмотря на отдельные заявления Лукашенко, Россия, вероятно, сохранит полный контроль над хранением и возможным применением ядерного оружия, указано в докладе.

С военной точки зрения размещение ядерного оружия в Беларуси не имеет существенного тактического или оперативного значения, поскольку у России достаточно средств доставки такого оружия, которые с равной эффективностью можно использовать с территории самой России, заключает MIDD.

Тем не менее с геополитической точки зрения этот шаг дает России дополнительные рычаги влияния и еще больше усиливает зависимость Минска от Москвы. В случае возникновения угрозы стабильности в Беларуси вопрос безопасности размещенных там ядерных вооружений, вероятнее всего, будет использован Россией как формальный повод для вмешательства во внутренние дела страны, предупреждает латвийская разведка.

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