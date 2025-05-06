Разведка назвала причину, почему Лукашенко не отправляет войска в Украину

Главной причиной, по которой белорусский диктатор Александр Лукашенко до сих пор избегает отправки собственных вооруженных сил на территорию Украины, вероятно, являются опасения высоких людских потерь и последующей негативной реакции общества, что в конечном итоге может поставить под угрозу стабильность его режима. Об этом говорится в ежегодном докладе и оценке угроз, подготовленных Службой военной разведки и безопасности Латвии (MIDD).
В 2022 году Беларусь поддержала российское вторжение в Украину, предоставив российским войскам свою территорию для совершения потенциально решающего удара по Киеву. И в дальнейшем ходе войны Минск оказывал Москве содействие, однако прямого участия своих вооруженных сил в боевых действиях избегал.
"Наиболее вероятной причиной того, что Лукашенко не отправляет белорусских военнослужащих в Украину, являются опасения значительных потерь личного состава и реакции белорусского общества, способной угрожать стабильности его режима. Вместо прямого вовлечения Минск предпочитает усиливать агрессивную риторику и вести подрывную деятельность против соседних государств, чтобы сохранять в глазах Кремля образ надежного и полезного союзника", - отмечает латвийская разведка.
Белорусские вооруженные силы доктринально ориентированы на проведение оборонительных операций на собственной территории, при этом регулярно отрабатывая взаимодействие с российской армией. Подтверждением этого служат многочисленные совместные учения, которые активно проводились в довоенный период. Вероятно, после завершения активной фазы боевых действий в Украине военное сотрудничество Москвы и Минска сохранится и вернется к прежнему уровню, подчеркивает MIDD.
Военное взаимодействие России и Беларуси четко закреплено в военной доктрине Союзного государства, в договоре между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, а также в ряде других документов. Предприятия белорусского военно-промышленного комплекса продолжают выпускать и поставлять в Россию важнейшие компоненты стратегического вооружения.
Начиная с 2023 года российские и белорусские официальные лица неоднократно заявляли о размещении российского нестратегического ядерного оружия на территории Беларуси. Сам Лукашенко не раз говорил, что такое вооружение уже находится в стране. Однако, несмотря на отдельные заявления Лукашенко, Россия, вероятно, сохранит полный контроль над хранением и возможным применением ядерного оружия, указано в докладе.
С военной точки зрения размещение ядерного оружия в Беларуси не имеет существенного тактического или оперативного значения, поскольку у России достаточно средств доставки такого оружия, которые с равной эффективностью можно использовать с территории самой России, заключает MIDD.
Тем не менее с геополитической точки зрения этот шаг дает России дополнительные рычаги влияния и еще больше усиливает зависимость Минска от Москвы. В случае возникновения угрозы стабильности в Беларуси вопрос безопасности размещенных там ядерных вооружений, вероятнее всего, будет использован Россией как формальный повод для вмешательства во внутренние дела страны, предупреждает латвийская разведка.
Служба военной разведки и безопасности Латвии является государственным учреждением безопасности, находящимся под надзором министра обороны, и занимается военной контрразведкой, разведывательной деятельностью и выполнением иных задач, установленных Законом о госбезопасности и другими нормативными актами.
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