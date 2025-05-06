Ночной транспорт возвращается в Ригу на летний сезон

Рижская дума во вторник, 6 мая, поддержала введение в столице ночного общественного транспорта. Эту услугу планируется оказывать в сети маршрутов рижского общественного транспорта с полуночи до 4 часов утра по субботам, воскресеньям и праздникам с 17 мая и до 28 сентября.
Из бюджетной программы Рижского самоуправления на непредвиденные расходы на эти цели выделено 100 000 евро, чтобы покрыть убытки SIA Rīgas satiksme в связи с обеспечением ночных рейсов.
Оплату услуг общественного транспорта в ночные часы планируется произвести в конце сентября на основании отчетов, поданных Rīgas satiksme.
Сегодня на заседании думы по этому вопросу развернулись оживленные споры. Против идеи выступили депутаты от Национального объединения/Латвийского объединения регионов (ЛОР).
Как пояснил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацобъединение/ЛОР), он не против ночного транспорта, но против того, как он будет обеспечен. По мнению Ратниекса, решение экономически невыгодно. Для перевозки четырех пассажиров дешевле вызвать такси, чем пользоваться автобусами. По его мнению, это проект на одно лето и предвыборное мероприятие.
Ратниекс рассудил, что выделенные на обеспечение ночного транспорта средства необходимо включить в предвыборные расходы и взыскать с тех депутатов, которые проголосуют "за".
Депутат от "Согласия" Сандрис Бергманис напомнил, что ранее ночной транспорт уже функционировал и именно "Согласие" было той политической силой, которая его ввела. Ночной транспорт обеспечивался десять лет и должен быть и сейчас, подчеркнул Бергманис, призвав открыть и другие ночные транспортные маршруты, например, в Рижский аэропорт.
Лайма Гейкина ("За!") пояснила, что это лишь пилотный проект, чтобы депутаты получили возможность принять основанное на данных решение о введении ночного транспорта и на других маршрутах. Введение ночного транспорта на дебатах призвали поддержать также представители "Нового Единства" - глава комитета по делам сообщения Олаф Пулкс и депутат Мирослав Кодис.
Глава комитета по социальным вопросам Юрис Радзевич ("Честь служить Риге"), ссылаясь на заключение финансового департамента, указал на непоследовательность в принятии решений. В заключении о необходимых для упорядочения вопроса пособий по рождению детей 40 000 евро финансовый департамент указал, что у самоуправления ограничены финансовые возможности, однако для введения ночного транспорта будет найдено 100 000 евро.
Введение ночного общественного транспорта в Риге поддержали 33 депутата, в основном от "Нового Единства", "Прогрессивных" и большинство "Согласия". Против проекта проголосовала фракция Национального объединения/Объединения регионов Латвии". Три депутата в ходе голосования воздержались, пятеро не участвовали в голосовании.
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