Ночной транспорт возвращается в Ригу на летний сезон

Из бюджетной программы Рижского самоуправления на непредвиденные расходы на эти цели выделено 100 000 евро, чтобы покрыть убытки SIA Rīgas satiksme в связи с обеспечением ночных рейсов.

Оплату услуг общественного транспорта в ночные часы планируется произвести в конце сентября на основании отчетов, поданных Rīgas satiksme.

Сегодня на заседании думы по этому вопросу развернулись оживленные споры. Против идеи выступили депутаты от Национального объединения/Латвийского объединения регионов (ЛОР).

Как пояснил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацобъединение/ЛОР), он не против ночного транспорта, но против того, как он будет обеспечен. По мнению Ратниекса, решение экономически невыгодно. Для перевозки четырех пассажиров дешевле вызвать такси, чем пользоваться автобусами. По его мнению, это проект на одно лето и предвыборное мероприятие.

Ратниекс рассудил, что выделенные на обеспечение ночного транспорта средства необходимо включить в предвыборные расходы и взыскать с тех депутатов, которые проголосуют "за".